ulanusa1
Відкрию величезну таємницю!
Для того, щоб покласти кошти на картку - не обов'язково відкривати депо!
Тільки нікому, ми ж домовились!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 кві, 2022 20:22
ulanusa1
Відкрию величезну таємницю!
Для того, щоб покласти кошти на картку - не обов'язково відкривати депо!
Тільки нікому, ми ж домовились!
Додано: Пон 04 кві, 2022 20:36
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.
Федеральный президент впервые заявил о собственных ошибках и ошибках в своей политике в отношении России.
"Мое соблюдение "Северного потока-2" было явно ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры. Нам не удалось создать общий европейский дом, в который входит и Россия", - сказал он.
В последние дни Штайнмайера критиковали за то, что он не комментировал собственные неправильные суждения, особенно во время пребывания на посту министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну несет глава Кремля Владимир Путин.
Додано: Пон 04 кві, 2022 20:47
Кто посмел?! Читайте меня я полон оптимизма.
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:18
надо читать медленно, шевеля губами, а там написано: до конца апреля всё вернём на 24.02(февраля), их боеспособной армии полный пестец, остатки прибывают с дальнего востока 3000 рыл, их утилизируем и всё, то говно, что вывели полностью деморализовано, и этим заражает новоприбывших салабонов, начинающих срать в штаны ещё до пересечения границы, наши удивлены- вывести-вывели, а не заводят...
короче всё норм, враг будет разбит, победа, за нами...
Додано: Пон 04 кві, 2022 21:47
edvardd Спасибо! Побегу завтра доллары продавать) А то прям, чё уж)
Хотя хочется верить в то, что всё вернется на круги своя... И что максимально быстро отремонтируют то, что разбомбили.
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