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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9408940994109411
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:22

ulanusa1
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:36

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой.

Федеральный президент впервые заявил о собственных ошибках и ошибках в своей политике в отношении России.

"Мое соблюдение "Северного потока-2" было явно ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры. Нам не удалось создать общий европейский дом, в который входит и Россия", - сказал он.

В последние дни Штайнмайера критиковали за то, что он не комментировал собственные неправильные суждения, особенно во время пребывания на посту министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну несет глава Кремля Владимир Путин.
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:47

  холява написав:Здравствуйте. Присел почитать форум …. Это удручает. У большинства фатальные мысли . Никакого оптимизма и мыслей о хорошем . Вы что попрощались уже с жизнью ? Лучше не пишите ни чего, чем такую чепуху писать . Отвратительно. Испортили настроение .

Кто посмел?! Читайте меня я полон оптимизма.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:57

  Investor_K написав:
  vitaliian написав::D :D

Дешевше буде?

28,50 до лета
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:18

  Alex2007 написав:
  edvardd написав:ускоряемся, максимум до конца апреля всё вернём на 24.02, а там видно будет, судя по всему у моцкалей заканчиваются ракеты,


и?, остаточна и бесповоротная полноценная победа над москалями будет совершена до конца апреля ? с возвращенным Крымом, Донбассом и последующей спокойной обстановкой на восточной границе на десятилетия-века ? до конца апреля ?

п.с временная-то победа, вполне может быть с подписанием какой-то бумажки, о которой через какое-то время все забудут но, соответственно, потенциальная угроза при таком раскладе всё еще будет оставаться под боком (рашка все равно останется сильна, санкции могут и даже будут снимать и через какое-то время твари опять сюда полезут).
Гривня то может укрепиться на фоне этого временного перемирия , но "надежным" такое укрепление назвать тоже нельзя.
так что неоднозначно все. очень неоднозначно. если смотреть долгосрочно.

надо читать медленно, шевеля губами, а там написано: до конца апреля всё вернём на 24.02(февраля), их боеспособной армии полный пестец, остатки прибывают с дальнего востока 3000 рыл, их утилизируем и всё, то говно, что вывели полностью деморализовано, и этим заражает новоприбывших салабонов, начинающих срать в штаны ещё до пересечения границы, наши удивлены- вывести-вывели, а не заводят...
короче всё норм, враг будет разбит, победа, за нами...
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 21:47

edvardd Спасибо! Побегу завтра доллары продавать) А то прям, чё уж) :D

Хотя хочется верить в то, что всё вернется на круги своя... И что максимально быстро отремонтируют то, что разбомбили.
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