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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 18:01
yulia956688 написав: Zebra написав: yulia956688 написав:
Кто в курсе. Черниговская и Сумская обл. Посевная будет?
Половина Черниговской области под вопросом, потому что из за взорванных мостов через реки есть проблема с подвозом топлива. В Чернигове очередь на единственно работающую заправку 5 дней, по записи.
Благодарю за ответ. Держитесь! Страшное уже позади! Сообщение с Киевом восстановлено. Всё будет хорошо.
Сообщение восстановлено, но пропускная способность там не тянет на то, чтоб полноценно снабжать регион на данный момент. Дорога узкая, извилистая, через села, действует ограничение до 5 тонн. Без мостов регион не скоро восстановится.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 05 кві, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:04
Zebra а жд ветка сильно разрушена?
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vitaliian
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:05
vitaliian написав:Zebra
а жд ветка сильно разрушена?
Говорят, что пока жд сообщение не действует, есть проблемы. Хорошо, хоть жд мост не взорвали.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:07
vitaliian Участок Бобрик-Заворычи разбит.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:46
BIGor написав: _hunter написав: BIGor написав:
По инсайдерской информации от источника в НБУ, пожелавшего остаться неназванным: не раньше следующего за Днем Победы дня.
Понял, спасибо, тогда нужно повременить с заводом валюты, плохо.
А які проблеми? Обовязкового продажу ніби немає?
Могут всё конфисковать на нужды страны.
У самого дохерища валюты в укрсиб застряло.
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Captain Obvious
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:51
Captain Obvious написав:
Могут всё конфисковать на нужды страны.
Абсолютно исключено.
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Zebra
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:52
Zebra написав: Captain Obvious написав:
Могут всё конфисковать на нужды страны.
Абсолютно исключено.
Аргументируйте плз
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Investor_K
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:54
Investor_K написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Могут всё конфисковать на нужды страны.
Абсолютно исключено.
Аргументируйте плз
ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
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Zebra
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:57
Гривной - вопрос, по какому курсу
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Investor_K
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:00
Investor_K написав:
Гривной - вопрос, по какому курсу
По курсу нбу, вряд-ли в ближайшее время он изменится.
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