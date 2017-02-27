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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94099410941194129413>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:01

  yulia956688 написав:
  Zebra написав:
  yulia956688 написав:Кто в курсе. Черниговская и Сумская обл. Посевная будет?

Половина Черниговской области под вопросом, потому что из за взорванных мостов через реки есть проблема с подвозом топлива. В Чернигове очередь на единственно работающую заправку 5 дней, по записи.

Благодарю за ответ. Держитесь! Страшное уже позади! Сообщение с Киевом восстановлено. Всё будет хорошо.

Сообщение восстановлено, но пропускная способность там не тянет на то, чтоб полноценно снабжать регион на данный момент. Дорога узкая, извилистая, через села, действует ограничение до 5 тонн. Без мостов регион не скоро восстановится.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 05 кві, 2022 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:04

Zebra а жд ветка сильно разрушена?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:05

  vitaliian написав:Zebra а жд ветка сильно разрушена?

Говорят, что пока жд сообщение не действует, есть проблемы. Хорошо, хоть жд мост не взорвали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:07

vitaliian Участок Бобрик-Заворычи разбит.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:46

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:По инсайдерской информации от источника в НБУ, пожелавшего остаться неназванным: не раньше следующего за Днем Победы дня.

Понял, спасибо, тогда нужно повременить с заводом валюты, плохо.

А які проблеми? Обовязкового продажу ніби немає?


Могут всё конфисковать на нужды страны.
У самого дохерища валюты в укрсиб застряло.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:51

  Captain Obvious написав:Могут всё конфисковать на нужды страны.

Абсолютно исключено.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:52

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Могут всё конфисковать на нужды страны.

Абсолютно исключено.

Аргументируйте плз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:54

  Investor_K написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Могут всё конфисковать на нужды страны.

Абсолютно исключено.

Аргументируйте плз

ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривной - вопрос, по какому курсу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:00

  Investor_K написав:Гривной - вопрос, по какому курсу

По курсу нбу, вряд-ли в ближайшее время он изменится.
75stasstas75
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