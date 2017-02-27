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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9410941194129413>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:04

  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:46

  BIGor написав:
  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?

Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:50

  BIGor написав:
  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?

because не все харашо...

але нічо, скоро все буде ОК!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи


Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:52

  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

Друге пітаніє - скіко наразі там МО, М1 чи що там важливіше, щоб одне на друге розділити?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:53

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?

Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи

ААААААААА!!!!!! :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:53

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи


Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)

Те что свалят - продадут квартиры) а скупит кто то другой.
  change_pm написав:ААААААААА!!!!!!
вы тоже боитесь? Не бойтесь народ не кусается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:09

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи


Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)

Те что свалят - продадут квартиры) а скупит кто то другой.
  change_pm написав:ААААААААА!!!!!!
вы тоже боитесь? Не бойтесь народ не кусается.

То ви народ не бачили...

А по факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%...

По перше всі не виїхали б, по друге ну навіть нехай 1 млн чоловіків виїхав би, щоб змінилось от наразі?

Імхо, нічого... заспокоїлось би все, вони і повернулись би - але вони точно вже б знали, що кордони відкриті завжди - не треба заводити трактур :!:
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:11

  change_pm написав:факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%
не каждый день война. Опыт приходит со временем. Лучше бы те все погибшие в Буче в это время находились заграницей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:19

  vitaliian написав:
  change_pm написав:факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%
не каждый день война. Опыт приходит со временем. Лучше бы те все погибшие в Буче в это время находились заграницей.

в цьому є доля вини діючеї влади...

більше не скажу, але після перемоги треба зі всих спитати - сподіваюсь в нас є наш де Голь десь?
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