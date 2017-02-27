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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 20:04
Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть.
После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?
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BIGor
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:46
BIGor написав: Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть.
После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?
Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
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vitaliian
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:50
BIGor написав:
Если все хорошо
Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть.
После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
- зачем тогда ограничения и запреты?
because не все харашо...
але нічо, скоро все буде ОК!
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change_pm
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:52
vitaliian написав:
Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)
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Alex2007
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:52
Zebra написав:ЗВР пока
достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
Друге пітаніє - скіко наразі там МО, М1 чи що там важливіше, щоб одне на друге розділити?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:53
vitaliian написав:
Потому что правительство боится своего народа
BIGor написав: Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть.
После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?
, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
ААААААААА!!!!!!
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change_pm
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:53
Alex2007 написав: vitaliian написав:
Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)
Те что свалят - продадут квартиры) а скупит кто то другой.
change_pm написав:
ААААААААА!!!!!!
вы тоже боитесь? Не бойтесь народ не кусается.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:09
vitaliian написав: Alex2007 написав: vitaliian написав:
Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
Это как - скупят квартиры и при этом свалят за границу? (т.е. зачем тогда скупать квартиры, для кого-чего)
Те что свалят - продадут квартиры) а скупит кто то другой.
change_pm написав:
ААААААААА!!!!!!
вы тоже боитесь? Не бойтесь народ не кусается.
То ви народ не бачили...
А по факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%...
По перше всі не виїхали б, по друге ну навіть нехай 1 млн чоловіків виїхав би, щоб змінилось от наразі?
Імхо, нічого... заспокоїлось би все, вони і повернулись би - але вони точно вже б знали, що кордони відкриті завжди - не треба заводити трактур
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:11
change_pm написав:
факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%
не каждый день война. Опыт приходит со временем. Лучше бы те все погибшие в Буче в это время находились заграницей.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:19
vitaliian написав: change_pm написав:
факту, ну закриті кордони - це лошизм 100%
не каждый день война. Опыт приходит со временем. Лучше бы те все погибшие в Буче
в это время находились заграницей.
в цьому є доля вини діючеї влади...
більше не скажу, але після перемоги треба зі всих спитати - сподіваюсь в нас є наш де Голь десь?
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