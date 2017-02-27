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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:20
change_pm написав: Zebra написав:ЗВР пока
достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
Друге пітаніє - скіко наразі там МО, М1 чи що там важливіше, щоб одне на друге розділити?
Справа в тому, шо багато боргів в гривні, це ОВГЗ. Вони можна сказати будуть обесцінені. Реструктизовані зовнішні борги по факту падіння ВВП не потребують обслуговування та будуть теж реструктизовані, тут до бабки не ходи.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:24
Zebra написав: change_pm написав: Zebra написав:ЗВР пока
достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
Друге пітаніє - скіко наразі там МО, М1 чи що там важливіше, щоб одне на друге розділити?
Справа в тому, шо багато боргів в гривні, це ОВГЗ. Вони можна сказати будуть обесцінені. Реструктизовані зовнішні борги по факту падіння ВВП не потребують обслуговування та будуть теж реструктизовані, тут до бабки не ходи.
Тобто дехфолт... ну, ОКі, пом"ягшений діями партенрів, але курс 55 буде?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:28
change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:33
Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу,
яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Це все хорошо, але 10 млрд в місяць витрачається на війну...
Я зрозумів, що якщо я хочу цифер треба самому рахувати - окі )))
Думав, що може хтось займався підрахунком і поділиться...
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:59
Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Капля в море по нынешней ситуации.
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