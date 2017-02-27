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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9410941194129413
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:33

  Василь-Рівне написав:
  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.

Це все хорошо, але 10 млрд в місяць витрачається на війну...

Я зрозумів, що якщо я хочу цифер треба самому рахувати - окі )))
Думав, що може хтось займався підрахунком і поділиться...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 21:59

  Василь-Рівне написав:
  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.

Капля в море по нынешней ситуации.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:38

  Василь-Рівне написав:
  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.

Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного :roll:
evaw_tarsh
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 02:16

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть. После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.

Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?

Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
. Ветик ……и после этой фразы вы рекомендуете вас читать ? Пля не ожидал .)))Правдивый вы наш . Чего не в армии ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:21

  холява написав:после этой фразы вы рекомендуете вас читать ? Пля не ожидал .)))Правдивый вы наш . Чего не в армии ?
страх это проявление здорового инстинкта самосохранения. То есть вы считаете что самосохранение правительства и принятые в связи с этим меры их как то порочат? Нда тяжело у вас с логикой и у того кто вас плюсует тоже.

Не надо во всех видеть врагов и диверсантов, это опасно, чрезмерная бдительность может перейти в психозы.

Реестры по недвижимости заблокированы чтобы не было манипуляций с паспортами умерших и сделок под дулом пистолета. Про страх что всё раскупят - шутка юмора. Я думал человек с интеллектом её поймёт.

Про армию не вам решать где мне быть, военком сказал подождать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:35

  evaw_tarsh написав:
  Василь-Рівне написав:
  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.

Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного :roll:

Настоящий ущерб никто не знает. Считали наверное так - разбомбили старый советский уставший мост. Что бы новый построить стоит 50 млн. + 150 млн откат - итого ущерба 200 млн.
BIGor
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