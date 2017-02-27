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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 кві, 2022 21:28
change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:33
Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу,
яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Це все хорошо, але 10 млрд в місяць витрачається на війну...
Я зрозумів, що якщо я хочу цифер треба самому рахувати - окі )))
Думав, що може хтось займався підрахунком і поділиться...
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change_pm
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Додано: Вів 05 кві, 2022 21:59
Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Капля в море по нынешней ситуации.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 22:38
Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
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evaw_tarsh
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Додано: Сер 06 кві, 2022 02:16
vitaliian написав: BIGor написав: Zebra написав:ЗВР пока достаточны для того, чтоб всем все вернуть.
После того как рашисты ушли с севера, коллапса банковской системы не будет, переживать стоило когда Киев был под угрозой. А теперь деньги всем вернут. Возможно гривной, но вернут.
Если все хорошо - зачем тогда ограничения и запреты?
Потому что правительство боится своего народа, боятся что все увалят заграницу, скупят всю валюту и квартиры. Поэтому запреты на выезд и продажи
. Ветик ……и после этой фразы вы рекомендуете вас читать ? Пля не ожидал .)))Правдивый вы наш . Чего не в армии ?
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холява
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:21
холява написав:
после этой фразы вы рекомендуете вас читать ? Пля не ожидал .)))Правдивый вы наш . Чего не в армии ?
страх это проявление здорового инстинкта самосохранения. То есть вы считаете что самосохранение правительства и принятые в связи с этим меры их как то порочат? Нда тяжело у вас с логикой и у того кто вас плюсует тоже.
Не надо во всех видеть врагов и диверсантов, это опасно, чрезмерная бдительность может перейти в психозы.
Реестры по недвижимости заблокированы чтобы не было манипуляций с паспортами умерших и сделок под дулом пистолета. Про страх что всё раскупят - шутка юмора. Я думал человек с интеллектом её поймёт.
Про армию не вам решать где мне быть, военком сказал подождать.
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vitaliian
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:35
evaw_tarsh написав: Василь-Рівне написав: change_pm написав:
Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина
вже витрачена», — сказав Шевченко.
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
Настоящий ущерб никто не знает. Считали наверное так - разбомбили старый советский уставший мост. Что бы новый построить стоит 50 млн. + 150 млн откат - итого ущерба 200 млн.
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