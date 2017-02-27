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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9411941294139414>
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 22:38

  Василь-Рівне написав:
  change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?

з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.

«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.

Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного :roll:
evaw_tarsh
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львів
EUR продажа 34.8
webserg
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:27

Запорожье
🇺🇸USD 31.70 32.10
🇪🇺EUR 35.30 36.00
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:33

  change_pm написав:але курс 55 буде?

так, курс 55 - згадайте 2014-2015 рік, курсу потрібен час.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:42

  Zebra написав:
  change_pm написав:але курс 55 буде?

так, курс 55 - згадайте 2014-2015 рік, курсу потрібен час.

Якщо є політична воля і клепка в голові, то і курсу нічого не загрожує.
Тільки злочинні ігри в тупий рефінанс і розкручування панікі можуть зробити каку
Девальвація буде, вона вже є, але не в рази!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львов - 31.45 за $. Когда ожидать отскок?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:09

  somilitark написав:
  Zebra написав:
  change_pm написав:але курс 55 буде?

так, курс 55 - згадайте 2014-2015 рік, курсу потрібен час.

Якщо є політична воля і клепка в голові, то і курсу нічого не загрожує.
Тільки злочинні ігри в тупий рефінанс і розкручування панікі можуть зробити каку
Девальвація буде, вона вже є, але не в рази!

Довгий час египетський фунт зберігав стабільність, на днях девальвував більле, ніж гривня під час війни на моменті.

Те що гривня тримається - це результат валютної екстренної підтримки, а не результат економічної діяльності. Гроші проїдяться, а економіку щоб відбудувати знадобляться десятки років. Знищені аеродроми, нафтобази, багато інфраструктури, підприємства, захоплені порти, цілі регіони, логістичні ланцюжки, скоротиться населення ще на 5-30%. Про яку ще політичну волю можна казати?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Харьков "черный" рынок объявляет 32/34, при предметном интересе работает 32,5/33,5. На вопрос, вверх или вниз следует ответ, что мол ничего не поменялось, почему тогда курс должен меняться?
Адидасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............06.04.2022........07.04.2022
дата розрахунку............05.04.2022.........06.04.2022
Євро...............................32,0795..............31,9361...-0.45%
Долар США....................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0916 (вчера 1.0966).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.43 (вчера 98.95)
Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:32

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............06.04.2022........07.04.2022
дата розрахунку............05.04.2022.........06.04.2022
Євро...............................32,0795..............31,9361...-0.45%
Долар США....................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0916 (вчера 1.0966).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.43 (вчера 98.95)
Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года.

Кажуть деякі люди, що ДХУ йде на 103, а після корекції на 110...

От такі справи...
change_pm
 
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