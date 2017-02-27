change_pm написав:Повторю пітаніє - сам я лдина на сайті НБК дика, тому пітаніє тутай - скоко наразі ЗВР?
з початку російського вторгнення Україна отримала від міжнародних організацій та країн партнерів понад $20 млрд фінансової підтримки.
Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній канадській організації Toronto Centre.
«Я хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Допомога МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку, країн-партнери. Ми дуже вдячний їм усім. Фінансова допомога, виділена Україні на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів США. Частина вже витрачена», — сказав Шевченко.
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
так, курс 55 - згадайте 2014-2015 рік, курсу потрібен час.
Якщо є політична воля і клепка в голові, то і курсу нічого не загрожує. Тільки злочинні ігри в тупий рефінанс і розкручування панікі можуть зробити каку Девальвація буде, вона вже є, але не в рази!
Довгий час египетський фунт зберігав стабільність, на днях девальвував більле, ніж гривня під час війни на моменті.
Те що гривня тримається - це результат валютної екстренної підтримки, а не результат економічної діяльності. Гроші проїдяться, а економіку щоб відбудувати знадобляться десятки років. Знищені аеродроми, нафтобази, багато інфраструктури, підприємства, захоплені порти, цілі регіони, логістичні ланцюжки, скоротиться населення ще на 5-30%. Про яку ще політичну волю можна казати?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............06.04.2022........07.04.2022 дата розрахунку............05.04.2022.........06.04.2022 Євро...............................32,0795..............31,9361...-0.45% Долар США....................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0916 (вчера 1.0966).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.43 (вчера 98.95) Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............06.04.2022........07.04.2022 дата розрахунку............05.04.2022.........06.04.2022 Євро...............................32,0795..............31,9361...-0.45% Долар США....................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0916 (вчера 1.0966).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.43(вчера 98.95) Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года.
Кажуть деякі люди, що ДХУ йде на 103, а після корекції на 110...