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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9411941294139414
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08

❗️ «Запоріжсталь» поетапно відновлює виробництво та незабаром запрацює на повну потужність. Комбінат розпочав роздування доменних печей. Підприємство також частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга
vitaliian
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