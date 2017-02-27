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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08
❗️ «Запоріжсталь» поетапно відновлює виробництво та незабаром запрацює на повну потужність. Комбінат розпочав роздування доменних печей. Підприємство також частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга
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vitaliian
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ