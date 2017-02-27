Додано: Сер 06 кві, 2022 17:55

yulia956688 написав: Alex2007 написав: Успіх написав: Ну так... - просто приват світить 29,59 )) Ну так... - просто приват світить 29,59 ))



Это курс (29.5 - 30), по которому будет продаваться бакс на черном рынке (может в течение одного-двух часов ; по крайней мере в городах где нет активных боев ) ... После чего, не знаю - может вверх на новую ступень, а может вниз в известный коридор. Это курс (29.5 - 30), по которому будет продаваться бакс на черном рынке (может в течение одного-двух часов ; по крайней мере в городах где нет активных боев ) ... После чего, не знаю - может вверх на новую ступень, а может вниз в известный коридор.

На чем основан прогноз? На чем основан прогноз?

пока что за счет внешних валютных вливаний в этом нет ничего нереалистичного. Нацбанк/минфин конвертируют значительную часть валюты в гривну на расходы. Денежные агрегаты не раздуваются, звр = 28.1 млрд (). Т.е. безналичный курс сейчас хоть и полностью в ручном режиме, но первая половина 2015 года показала как черный курс спокойно себе за пару месяцев сдувается к безналичному уровню с кучей ограничений и все"как же так вчера 40, а сейчас 21".Импорт сам по себе полудохлый (конечно, с постепенным оживлением экономики есть вероятность его оживления, что будет больше поддавливать на черный курс снизу).Многие на панике тарили по высоким курсам, сейчас как обычно нужна гривна, которую нбу как обычно зажимает своими инструментами. А многие уже научены пережидать и не бежать непонятно куда и хапать по чем попало.Ко всему прочему есть самый обычный фактор спекулятивности движений курса, как вверх, так и вниз, вне зависимости нравится/хочется мне или нет.Поэтому и есть вероятность в том же Львове или других относительно спокойных регионах, где сейчас продают по 31.5-32 спуститься на 1.5-2 гривни ниже - что такое сейчас 1.5-2 гривни, когда спред был выше. Заметил, было даже что при сильно резких корректировках вниз некоторые обменники сразу снизу на покупку ставили на какое-то время 28-29 ибо понимают что не всё так просто...п.с. хотя лично мне больше нравиться когда ближе к 35+, но смирился с тем, что валютный рынок это абсолютно не волнуетп.с2. вообще говоря, стабильная цифра официального курса (не важно что там на самом деле происходит) на некоторых действует так же успокаивающе как и комментарии Арестовича. Вот туда и стремится нервный чр.