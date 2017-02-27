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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9412941394149415>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Львов 32.20. +0.70 коп. за сутки
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:08

❗️ «Запоріжсталь» поетапно відновлює виробництво та незабаром запрацює на повну потужність. Комбінат розпочав роздування доменних печей. Підприємство також частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:40

Успіх , хай дружина знімає. У Львові по 32 продаж.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Снять-рассчитаться в валюте заграницей

Зрозуміло
  Hotab написав:Успіх , хай дружина знімає. У Львові по 32 продаж

Ну так... - просто приват світить 29,59 :)))
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Ну так... - просто приват світить 29,59 ))


Это курс (29.5 - 30), по которому будет продаваться бакс на черном рынке (может в течение одного-двух часов ; по крайней мере в городах где нет активных боев ) ... После чего, не знаю - может вверх на новую ступень, а может вниз в известный коридор.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:25

🌱У Київській області триває посівна кампанія під врожай 2022 року.

✅️Аграрії вже засіяли майже 29 тис. га, що складає 8,6 % від усіх прогнозованих посівних площ.

✅️Ярими сільськогосподарськими культурами – пшеницею, ячменем та ріпаком – засіяно понад 40% від запланованих площ. Також у господарствах області вже стартував посів гороху, кукурудзи, цукрового буряка та соняшнику.

📍«Це, без сумнівів, найскладніша посівна для Київщини за всю історію України. Цьогорічна кампанія зіткнулися з величезними проблемами, що принесла війна. Це нестача пального, мінеральних добрив, це й значна територія, що замінована. Та аграрії розуміють важливість своєї роботи і продовжують працювати заради перемоги. Зробимо все можливе, щоб Україна була з хлібом », – прокоментував Олександр Павлюк.

Київська обласна військова адміністрація
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:40

  Alex2007 написав:
  Успіх написав:Ну так... - просто приват світить 29,59 ))


Это курс (29.5 - 30), по которому будет продаваться бакс на черном рынке (может в течение одного-двух часов ; по крайней мере в городах где нет активных боев ) ... После чего, не знаю - может вверх на новую ступень, а может вниз в известный коридор.

На чем основан прогноз?
yulia956688
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:55

  yulia956688 написав:
  Alex2007 написав:
  Успіх написав:Ну так... - просто приват світить 29,59 ))


Это курс (29.5 - 30), по которому будет продаваться бакс на черном рынке (может в течение одного-двух часов ; по крайней мере в городах где нет активных боев ) ... После чего, не знаю - может вверх на новую ступень, а может вниз в известный коридор.

На чем основан прогноз?


пока что за счет внешних валютных вливаний в этом нет ничего нереалистичного. Нацбанк/минфин конвертируют значительную часть валюты в гривну на расходы. Денежные агрегаты не раздуваются, звр = 28.1 млрд (
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-bereznya ). Т.е. безналичный курс сейчас хоть и полностью в ручном режиме, но первая половина 2015 года показала как черный курс спокойно себе за пару месяцев сдувается к безналичному уровню с кучей ограничений и все :shock: "как же так вчера 40, а сейчас 21".
Импорт сам по себе полудохлый (конечно, с постепенным оживлением экономики есть вероятность его оживления, что будет больше поддавливать на черный курс снизу).
Многие на панике тарили по высоким курсам, сейчас как обычно нужна гривна, которую нбу как обычно зажимает своими инструментами. А многие уже научены пережидать и не бежать непонятно куда и хапать по чем попало.
Ко всему прочему есть самый обычный фактор спекулятивности движений курса, как вверх, так и вниз, вне зависимости нравится/хочется мне или нет.
Поэтому и есть вероятность в том же Львове или других относительно спокойных регионах, где сейчас продают по 31.5-32 спуститься на 1.5-2 гривни ниже - что такое сейчас 1.5-2 гривни, когда спред был выше. Заметил, было даже что при сильно резких корректировках вниз некоторые обменники сразу снизу на покупку ставили на какое-то время 28-29 ибо понимают что не всё так просто...


п.с. хотя лично мне больше нравиться когда ближе к 35+, но смирился с тем, что валютный рынок это абсолютно не волнует :lol:

п.с2. вообще говоря, стабильная цифра официального курса (не важно что там на самом деле происходит) на некоторых действует так же успокаивающе как и комментарии Арестовича. Вот туда и стремится нервный чр. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:43

Alex2007 Благодарю за развернутый ответ. Сегодня наблюдается массовый возврат людей в Киев. Нервные бегут покупать, на этом и выросли на 0.40 за день. Ближайшее время тренд сохранится. После будут продавать на покушать дешевле. Так это работает.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что мешало нервным покупать в спокойных регионах и возвращаться в Киев уже с баксом?
Alex_ki
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