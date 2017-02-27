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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 кві, 2022 21:47
Alex_ki написав:
А что мешало нервным покупать в спокойных регионах и возвращаться в Киев уже с баксом?
думаю мешал курс, в обменниках он был завышен
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ЛОБ