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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9412941394149415
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:47

  Alex_ki написав:А что мешало нервным покупать в спокойных регионах и возвращаться в Киев уже с баксом?

думаю мешал курс, в обменниках он был завышен
Cyprus
 
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