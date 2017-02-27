думаю мешал курс, в обменниках он был завышен
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 кві, 2022 21:47
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:12
Хтось питав про заявку в Дії на пошкоджене майно- вже є така закладка. Якщо не бачите, потрібно оновити до останньої версії- 45
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:52
За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.
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