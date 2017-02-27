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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9412941394149415
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:47

  Alex_ki написав:А что мешало нервным покупать в спокойных регионах и возвращаться в Киев уже с баксом?

думаю мешал курс, в обменниках он был завышен
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:12

Хтось питав про заявку в Дії на пошкоджене майно- вже є така закладка. Якщо не бачите, потрібно оновити до останньої версії- 45
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:52

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -pit-74141
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:16

31.55-31.85/32.20-32.35

пока дорого
но скоро подтянемся за остальными
odessit2007
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