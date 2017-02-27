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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9414941594169417>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Эм... где связь?

Зображення
Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

ЗЫ Я не судья. Я просто умею считать :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:10

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Эм... где связь?


Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:17

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

ЗЫ Я не судья. Я просто умею считать :)

Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- прОцэнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:24

  _hunter написав:
  Ой+ написав:
  _hunter написав:Эм... где связь?


Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...

Пожиттєве утримання суддів це соціальна виплата - придумана суддями для власної матеріальної втіхи, щоб не попасти під загальні обмеження. Це не про працюючих суддів.
  _hunter написав:Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- процЭнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить"

Та ні це долання практики найвідсталіших африканських режимів, коли зарплати держчиновникам чи в держмонополіях можуть різнитись в тисячі разів. В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.
  Сибарит написав:А заодно посчитайте процент, на который можно эти расходы сократить, если сокращать только там.

Вище писав, що не тільки суддям, а іншим "блатнякам" також варто переглянути розмір соціальної. Коли ще відкривались декларації, то можна було тільки подивуватись як соціально захищають себе наші очільники всяким оздоровленнями і т.д.
Чи скорочувати пенсію у 2000 грн.?
В мене якп=раз є знайомі судді високих інстанцій із зарплатами коло 10 тис.$. Так вони у деклараціях так і вказували: отримав зарплату - купив валюту. Тримали значні суми валютної готівки і т.д., прямо рушії валютного ринку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.

Я не знаком с пенсионной системой Нидерландов, но обычно в развитых странах чиновники вообще не получают пенсию из бюджета. Эта пенсия для безработных или разгильдяев, которые не озаботились пенсионными накоплениями (пособие по старости). Чиновники там обычно имеют умеренную зарплату и очень хороший социальный пакет, в который входят и пенсионные отчисления в небюджетный фонд. Пенсия в результате получается очень хорошая. Большинство чиновников, кроме высшего звена, работают именно за пенсию.
Мы к этому тоже когда-нибудь придем. Постепенно.

Но сейчас, увы, начинать даже обсуждать подобные преобразования совсем не время.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:47

  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...

Пожиттєве утримання суддів це соціальна виплата - придумана суддями для власної матеріальної втіхи, щоб не попасти під загальні обмеження. Це не про працюючих суддів.

За ваше мнение -- спасибо :lol:
У ВС мнение кардинально противоположное:
Виплата довічного грошового утримання нерозривно пов’язана з конституційно визначеним статусом професійного судді, не є видом пенсії у розумінні законодавства, ///

https://pravo.ua/articles/dovichne-hros ... om-pensii/

  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  Ой+ написав:Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.

Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...

  _hunter написав:Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- процЭнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить"

Та ні це долання практики найвідсталіших африканських режимів, коли зарплати держчиновникам чи в держмонополіях можуть різнитись в тисячі разів. В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.

В очередной раз -- спасибо за ваше мнение. :lol:
Увы, ни к новости о сокращении "социалки" ни к "Валютному рынку" оно особого отношения не имеет :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:48

Керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.

Про це свідчить протокол засідання, яке проходило 15-16 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Учасники загалом погодилися, що розумним буде обмежити продаж державних облігацій на рівні близько 60 млрд доларів на місяць, забезпечених іпотекою цінних паперів – на рівні близько 35 млрд доларів на місяць", – йдеться у документі.

У 2017-2019 роках Федрезерв продавав активи помірнішими темпами – на 50 млрд доларів на місяць.

Очікується, що ФРС може погодити програму продажу активів на травневому засіданні.

Крім того, багато членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках вважають, що підвищення ставки відразу на 50 базисних пунктів на одному або кількох засіданнях буде виправданим, якщо інфляція в США не почне знижуватися.

Інвестори також бачать високу ймовірність удвічі більшого, ніж зазвичай, підвищення ставки на наступному засіданні. Загалом ринки вважають, що за 2022 рік розмір ставки збільшиться більш ніж на два процентні пункти.

Інфляція у США у лютому підскочила до 7,9%, оновивши максимум із 1982 року. Індекс PCE, основний для Федрезерва показник інфляції, досяг позаминулого місяця 6,4%, тоді як цільовим рівнем вважається 2%.

Наступне засідання FOMC призначено на 3-4 травня.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Я не знаком с пенсионной системой Нидерландов

Взяв її для прикладу, оскільки її вважають зразковою.
Державна пенсія в Нідерландах фіксована і становить в цьому році 1270,67 євро. Більше цієї суми не отримує ніхто: ні космонавт на пенсії, ні прокурор, ні колишній депутат. І навіть цю суму отримують далеко не всі. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 94299.html

Але і в інших країнах капіталістичної Європи немає 50 разових розривів у пенсіях з бюджету, а десь колотяться приблизно до 4 разів.
Так що звинучення, що все забрати і поділити по соціалістичному взагалі абсурдні. Не забрати, а інакше розподілити те що збирають з інших, а не по принципу вибраним максимум, а решті що залишиться. Я в принципі з повним розумінням до обмеження видатків і на соціальну і на інші сфери, але в цих умовах варто визначатись з пріоритетами та навіть змінювати Конституцію, якою прикриваються судді та інші "кровосісі".
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:07

  jump написав:За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

https://www.president.gov.ua/news/prezi ... -pit-74141

і хто заважає запустити повноцінний міжбанк і встановити ринковий курс, випустити чоловіків на заробітки в ЄС?
flyman
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