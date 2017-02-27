Подивіться табличку - може здогаєтесь де би можна і потрібно було би скоротити соціальні видатки, якщо так їх можна назвати щодо суддів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:10
Повторяю вопрос повторяю вопрос: "социалка" -- одна статья бюджета (в огороде бузина), "содержание судей" -- совсем другая (в Киеве дядько).
Заявлялось _только_ о сокращении первой.
Поэтому я и спрашиваю: бузина к дядьке каким боком...
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:17
Та кому это нужно? -- этажеж праклятая капиталистическая арихметика -- прОцэнты считать. То ли дело простое советское "отнять и поделить"
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:24
Пожиттєве утримання суддів це соціальна виплата - придумана суддями для власної матеріальної втіхи, щоб не попасти під загальні обмеження. Це не про працюючих суддів.
Та ні це долання практики найвідсталіших африканських режимів, коли зарплати держчиновникам чи в держмонополіях можуть різнитись в тисячі разів. В капіталістичних Нідерландах максимальна пенсія з бюджету 1200 євро хоч судді, хоч урядовцю, що в рази менше за Україну навіть в абсолютному вимірі.
Вище писав, що не тільки суддям, а іншим "блатнякам" також варто переглянути розмір соціальної. Коли ще відкривались декларації, то можна було тільки подивуватись як соціально захищають себе наші очільники всяким оздоровленнями і т.д.
Чи скорочувати пенсію у 2000 грн.?
В мене якп=раз є знайомі судді високих інстанцій із зарплатами коло 10 тис.$. Так вони у деклараціях так і вказували: отримав зарплату - купив валюту. Тримали значні суми валютної готівки і т.д., прямо рушії валютного ринку.
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не знаком с пенсионной системой Нидерландов, но обычно в развитых странах чиновники вообще не получают пенсию из бюджета. Эта пенсия для безработных или разгильдяев, которые не озаботились пенсионными накоплениями (пособие по старости). Чиновники там обычно имеют умеренную зарплату и очень хороший социальный пакет, в который входят и пенсионные отчисления в небюджетный фонд. Пенсия в результате получается очень хорошая. Большинство чиновников, кроме высшего звена, работают именно за пенсию.
Мы к этому тоже когда-нибудь придем. Постепенно.
Но сейчас, увы, начинать даже обсуждать подобные преобразования совсем не время.
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:47
За ваше мнение -- спасибо
У ВС мнение кардинально противоположное:
В очередной раз -- спасибо за ваше мнение.
Увы, ни к новости о сокращении "социалки" ни к "Валютному рынку" оно особого отношения не имеет
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:48
Керівники Федеральної резервної системи просигналізували про готовність розпочати скорочення активів на балансі центробанку на 95 мільярдів доларів на місяць, що майже вдвічі більше, ніж раніше.
Про це свідчить протокол засідання, яке проходило 15-16 березня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Учасники загалом погодилися, що розумним буде обмежити продаж державних облігацій на рівні близько 60 млрд доларів на місяць, забезпечених іпотекою цінних паперів – на рівні близько 35 млрд доларів на місяць", – йдеться у документі.
У 2017-2019 роках Федрезерв продавав активи помірнішими темпами – на 50 млрд доларів на місяць.
Очікується, що ФРС може погодити програму продажу активів на травневому засіданні.
Крім того, багато членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках вважають, що підвищення ставки відразу на 50 базисних пунктів на одному або кількох засіданнях буде виправданим, якщо інфляція в США не почне знижуватися.
Інвестори також бачать високу ймовірність удвічі більшого, ніж зазвичай, підвищення ставки на наступному засіданні. Загалом ринки вважають, що за 2022 рік розмір ставки збільшиться більш ніж на два процентні пункти.
Інфляція у США у лютому підскочила до 7,9%, оновивши максимум із 1982 року. Індекс PCE, основний для Федрезерва показник інфляції, досяг позаминулого місяця 6,4%, тоді як цільовим рівнем вважається 2%.
Наступне засідання FOMC призначено на 3-4 травня.
Додано: Чет 07 кві, 2022 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Взяв її для прикладу, оскільки її вважають зразковою.
Але і в інших країнах капіталістичної Європи немає 50 разових розривів у пенсіях з бюджету, а десь колотяться приблизно до 4 разів.
Так що звинучення, що все забрати і поділити по соціалістичному взагалі абсурдні. Не забрати, а інакше розподілити те що збирають з інших, а не по принципу вибраним максимум, а решті що залишиться. Я в принципі з повним розумінням до обмеження видатків і на соціальну і на інші сфери, але в цих умовах варто визначатись з пріоритетами та навіть змінювати Конституцію, якою прикриваються судді та інші "кровосісі".
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:07
і хто заважає запустити повноцінний міжбанк і встановити ринковий курс, випустити чоловіків на заробітки в ЄС?
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