RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9414941594169417
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:13

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:Я не знаком с пенсионной системой Нидерландов

Взяв її для прикладу, оскільки її вважають зразковою.
Державна пенсія в Нідерландах фіксована і становить в цьому році 1270,67 євро. Більше цієї суми не отримує ніхто: ні космонавт на пенсії, ні прокурор, ні колишній депутат. І навіть цю суму отримують далеко не всі. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 94299.html

Але і в інших країнах капіталістичної Європи немає 50 разових розривів у пенсіях з бюджету, а десь колотяться приблизно до 4 разів.
Так що звинучення, що все забрати і поділити по соціалістичному взагалі абсурдні. Не забрати, а інакше розподілити те що збирають з інших, а не по принципу вибраним максимум, а решті що залишиться. Я в принципі з повним розумінням до обмеження видатків і на соціальну і на інші сфери, але в цих умовах варто визначатись з пріоритетами та навіть змінювати Конституцію, якою прикриваються судді та інші "кровосісі".

тут радше про соціальну справедливість, а розподіл пенсій мало що дасть,
але є інші видатки, напр. освіта ( за що отримує з.п. Квіт), НАН, і т.п. подібні витрати, які можна врізати і перерозподілити для критично важливих
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28902
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2495 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9414941594169417
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3036, 3037, 3038
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30375 26024970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2022 22:00
dimazah30
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1493 8120996
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 11:42
vovan_prm
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22055686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2946)
07.04.2022 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.