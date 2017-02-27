Але і в інших країнах капіталістичної Європи немає 50 разових розривів у пенсіях з бюджету, а десь колотяться приблизно до 4 разів. Так що звинучення, що все забрати і поділити по соціалістичному взагалі абсурдні. Не забрати, а інакше розподілити те що збирають з інших, а не по принципу вибраним максимум, а решті що залишиться. Я в принципі з повним розумінням до обмеження видатків і на соціальну і на інші сфери, але в цих умовах варто визначатись з пріоритетами та навіть змінювати Конституцію, якою прикриваються судді та інші "кровосісі".
тут радше про соціальну справедливість, а розподіл пенсій мало що дасть, але є інші видатки, напр. освіта ( за що отримує з.п. Квіт), НАН, і т.п. подібні витрати, які можна врізати і перерозподілити для критично важливих