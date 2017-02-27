Але і в інших країнах капіталістичної Європи немає 50 разових розривів у пенсіях з бюджету, а десь колотяться приблизно до 4 разів. Так що звинучення, що все забрати і поділити по соціалістичному взагалі абсурдні. Не забрати, а інакше розподілити те що збирають з інших, а не по принципу вибраним максимум, а решті що залишиться. Я в принципі з повним розумінням до обмеження видатків і на соціальну і на інші сфери, але в цих умовах варто визначатись з пріоритетами та навіть змінювати Конституцію, якою прикриваються судді та інші "кровосісі".
тут радше про соціальну справедливість, а розподіл пенсій мало що дасть, але є інші видатки, напр. освіта ( за що отримує з.п. Квіт), НАН, і т.п. подібні витрати, які можна врізати і перерозподілити для критично важливих
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............07.04.2022..........08.04.2022 дата розрахунку............06.04.2022...........07.04.2022 Євро...............................31,9361................31,9244...-0.04% Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0912 (вчера 1.0916).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.55 (вчера 99.43) Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года, второй день подряд.
Сибарит написав:Мы к этому тоже когда-нибудь придем. Постепенно. Но сейчас, увы, начинать даже обсуждать подобные преобразования совсем не время.
Изменений не будет ни сейчас, когда не время, не потом. Некоторые верхние социальные слои - не будут готовы. Если сейчас не время для судей, то почему время для обычных граждан? И почему было не время проработать ситуацию до войны? Годы.
Востаннє редагувалось helter в Чет 07 кві, 2022 15:22, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............07.04.2022..........08.04.2022 дата розрахунку............06.04.2022...........07.04.2022 Євро...............................31,9361................31,9244...-0.04% Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0912 (вчера 1.0916).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.55 (вчера 99.43) Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года, второй день подряд.
В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
Смотрите со стороны РФ. Что для них поменялось с началом войны в Украине? Ничего. 60% россиян никогда не были за границей. Я думаю столько же никогда не были в макдональдсе. У них там нет военного положения, они ходят на работу, отводя детей в школы и детские садики. Для них война в Украине, что война в Сирии. В промышленно-экономическом плане экономика работает как и прежде.
helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают. 2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет. 3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.
Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Сибарит написав:3. Для влияния санкций нужно время.
Здесь есть много, НО. Некоторые страны не присоединились к санкциям, другие не собираются, точечно, как например ЖД Финляндии уже их отменило. Санкции должны быть или длительными или действительно масштабными, ничего подобного судя из ответов и результатов - нет. Чем все что есть сейчас поможет Украине, если доход страны агрессора будет расти постоянно - понять несложно.
Зараз експорт зернових зупинено. Так що можна засівати поля, або не засівати - без портів експортувати таку кількість зерна нереально. Бо якщо використовувати суходольний експорт, то потрібно на кордонах з ЕС будувати великі перевалочні пункти, бо вагони з зерном не можуть просто так проїхати по території Польші у Гданськ, різна ширина колій, зерно потрібно перевантажувати, або міняти на вагонах шассі.
Короче на місці аграріїв я б не вкладався сильно у цей аграрний сезон, бо може так статися, що експортувати через захоплений південь буде нереально.
Просто нагадаю, що згідно п.13 Постанови НБУ №18 від 24.02.2022 (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text курс гривні до долара зафіксовано на весь період дії воєнного стану. Також нагадаю, що воєнний стан в СРСР було відмінено в 1948 році через три роки після закінчення війни. Воєнний стан вводиться не тільки на час збройної агресії, але й у випадку загрози державної незалежності або цілісності України (Закон України Про правовий режим воєенного стану) Тобто навіть після підписання мирної угоди, якщо така буде, але без вирішення питань Криму та Донбасу загроза цілісності України не зникає і воєенний стан може бути продовжений. Особисто моє судження, що нинішній офіційний курс дуже надовго.
helter написав:В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?
1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают. 2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет. 3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.
Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.
Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів. Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок. Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів. А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено. З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76. Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях. При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє". У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((