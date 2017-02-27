Додано: Чет 07 кві, 2022 16:12

Сибарит написав: helter написав: В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только? В свете обозначенного хочу спросить, почему несмотря на санкции невиданного масштаба, деревяшка укрепилась на довоенный уровень и уже блумберг подсчитывает прибыль на треть превышающую полученную в раше в 2021 году за счет продажи энергоресурсов и не только?

1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.

2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.

3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.



Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить. 1. Энергоносители очень дороги, а под санкции они пока не очень попадают.2. В условиях, когда резервы заморожены, а расчеты в основных валютах крайне осложнены, курс становится весьма условным. К свободному рынку это отношения уже не имеет.3. Для влияния санкций нужно время. Кроме того, я допускаю, что санкции просчитаны таким образом, чтобы укрепление рубля стало дополнительным отрицательным фактором для экономики. Зачем им валюта, если ничего хорошего им не продают? Но это уже рыночные механизмы, в работе которых я сейчас сильно сомневаюсь.Я не устану повторять, что крепость валюты не является ни благом для экономики, ни свидетельством ее здоровья. Можно расслабиться и за ценой дерева не следить.

Фурса порівняв сьогоднішній курс фубля з чивокунським курсом вісім, сказав, що вже витратили для такої показушної "стабільності" 40 ярдів доларів з наявних у розпорядженні резервів.Плюс я добавлю, що курс реально намальований, імпорт проходить в ручному режимі, за його даними реально імпортеру валюту придбати можна приблизно за 100 рейхсмарок і більше, залежить від ваги імпортера і "зв'язків" це тіпа банки добирають комісіями до сересерної і гарної ціни в 76 копійок.Плюс для отримання згоди на імпорт треба бути прикоритним і отримати згоду в органів.А також не забуваємо факт того, що купівля валюти для фізособи заборонена, обмінки і банки працюють тільки на покупку, по якій ціні продають ніхто не знає, і ймовірно купівля і зберігання валюти вже в найближчому майбутньому буде каратися законом, поки що це просто заборонено.З будь якого валютного рахунка можна отримати лише 10 000 доларів, навіть якщо на рахунку лям чи сто лямів. Я так поняв строку давності по цій постанові немає, тобто отримав 10 000 одноразово і все, решту рейхсмарками по курсу 76.Кажуть, що багато банків не беруть до уваги це правило першої шлюбної ночі 10 000 доларів і просто пропонують або болт, або по курсу 76 еквівалент в фублях.При таких "ринкових методах", можна і 76 копійок за долар намалювати, зато зрадники будуть шпарити по методичкам з гаслами " у них нічого не змінилось, все заіпісь і буде щє кращє".У мене батьки в Криму, кажуть кава, чай, цукерки з тіпа шоколада подорощали більше ніж в 2 рази, напевне хтось отримав реальний курс по 150 чи більше, ніж віртуальні пропагандистські 76(((