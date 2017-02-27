Додано: Чет 07 кві, 2022 17:03

somilitark написав: Так я нічого не зрозумів, ви радієте від того що зробили рашисти від Чернігова і інших умовних Буч?

Радієте коли всім погано?

Цікава ви людина, я гадав, що люди які пройшли випробування трохи розумнішають, а ви з власною купкою доларів скачете наче виграли хуліард, всі дурні, а ви красава, володар життя, а допоміг вам хуйло, може чекаєте на другий заход орків вже безпосередньо до Чернігова?!

Бо не все у них вийшло за перше коло?

Реально клініка Так я нічого не зрозумів, ви радієте від того що зробили рашисти від Чернігова і інших умовних Буч?Радієте коли всім погано?Цікава ви людина, я гадав, що люди які пройшли випробування трохи розумнішають, а ви з власною купкою доларів скачете наче виграли хуліард, всі дурні, а ви красава, володар життя, а допоміг вам хуйло, може чекаєте на другий заход орків вже безпосередньо до Чернігова?!Бо не все у них вийшло за перше коло?Реально клініка

Саме такий оптимізм і віра в ненапад призвели до всього цього. Був тут один такий Denik, але кудись вітром здуло. Я хочу, щоб на гілці звучали реалістична картина, а не безглуздий оптимізм як по радіо, якого я наслухався, коли майде 2 тижні не було світла і мобільного зв'язку - там усе рахували скільки втрачає трільйонів грошей Росія від санкцій і як будуть платити нам репарації. Треба реально мислити. Експорт за один рік не перебудується, це валютна гілка, тому і закликаю усіх, скупайтеся баксами поки халява - курс прийде до 55 і це добре, бо платити ті зарплати і пенсії, за курсом 32 - не вийде вже.Ще ніхто на цій гілці, не втратив грошей від моїх рекомендацій, я постійно казав, поки Путін при владі, не треба гратися з гривнею, а владі треба було будувати ракети, замість доріг.Допанувалися. Багато людей гине, та ще загинуть, саме через те, що багато було оптимізму, він і досі нікуди не дівся.