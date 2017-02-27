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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9415941694179418
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:17

  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. .

Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:23

  somilitark написав:
  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. .

Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.

Шо ви таке кажете. 2.7 ярда можливо поступило як розрахунок за те, що було відвантажено та доставлено в лютому. По факту ось вам стаття - експорт зернових фактично зупинено: https://elevatorist.com/blog/read/761-e ... mojlivosti
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:38

  Zebra написав:
  somilitark написав:
  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. .

Що за дурість?
2.7 ярда доларів ми вторгували в березні, вантажимо в вагони або вантажівкі, потім вантаж прямує в польські або німецьки(голандські) порти, а далі тим, у кого є гроші купувати кукурузу і інші зернові, які добавили мінімум 50% до довоєнного прайса.
Так що не треба брехати того, чого не знаєте.

Шо ви таке кажете. 2.7 ярда можливо поступило як розрахунок за те, що було відвантажено та доставлено в лютому. По факту ось вам стаття - експорт зернових фактично зупинено: https://elevatorist.com/blog/read/761-e ... mojlivosti

Так я нічого не зрозумів, ви радієте від того що зробили рашисти від Чернігова і інших умовних Буч?
Радієте коли всім погано?
Цікава ви людина, я гадав, що люди які пройшли випробування трохи розумнішають, а ви з власною купкою доларів скачете наче виграли хуліард, всі дурні, а ви красава, володар життя, а допоміг вам хуйло, може чекаєте на другий заход орків вже безпосередньо до Чернігова?!
Бо не все у них вийшло за перше коло?
Реально клініка :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:42

  Zebra написав:Зараз експорт зернових зупинено. Так що можна засівати поля, або не засівати - без портів експортувати таку кількість зерна нереально. Бо якщо використовувати суходольний експорт, то потрібно на кордонах з ЕС будувати великі перевалочні пункти, бо вагони з зерном не можуть просто так проїхати по території Польші у Гданськ, різна ширина колій, зерно потрібно перевантажувати, або міняти на вагонах шассі.

Короче на місці аграріїв я б не вкладався сильно у цей аграрний сезон, бо може так статися, що експортувати через захоплений південь буде нереально.

Вы думаете аграрии такие дураки? Смотрите - сах.буряк перерабатывается на месте на сахар - сахар вообще не проблема экспортировать. Подсолнух - в масло, тоже нет проблем. Далее есть гречка - для местного рынка можно дорого продавать. Очень много пойдет на комбикорма курам, коровам, свиньям.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:54

  BIGor написав: Далее есть гречка - для местного рынка можно дорого продавать. Очень много пойдет на комбикорма курам, коровам, свиньям.

Дорого? Гречка - на ЗУ сейчас по 70-89 уже, кто ее будет покупать по таким ценам, если еще порежут социалку, свиньи с коровами?
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:03

  somilitark написав:Так я нічого не зрозумів, ви радієте від того що зробили рашисти від Чернігова і інших умовних Буч?
Радієте коли всім погано?
Цікава ви людина, я гадав, що люди які пройшли випробування трохи розумнішають, а ви з власною купкою доларів скачете наче виграли хуліард, всі дурні, а ви красава, володар життя, а допоміг вам хуйло, може чекаєте на другий заход орків вже безпосередньо до Чернігова?!
Бо не все у них вийшло за перше коло?
Реально клініка :evil:

Саме такий оптимізм і віра в ненапад призвели до всього цього. Був тут один такий Denik, але кудись вітром здуло. Я хочу, щоб на гілці звучали реалістична картина, а не безглуздий оптимізм як по радіо, якого я наслухався, коли майде 2 тижні не було світла і мобільного зв'язку - там усе рахували скільки втрачає трільйонів грошей Росія від санкцій і як будуть платити нам репарації. Треба реально мислити. Експорт за один рік не перебудується, це валютна гілка, тому і закликаю усіх, скупайтеся баксами поки халява - курс прийде до 55 і це добре, бо платити ті зарплати і пенсії, за курсом 32 - не вийде вже.

Ще ніхто на цій гілці, не втратив грошей від моїх рекомендацій, я постійно казав, поки Путін при владі, не треба гратися з гривнею, а владі треба було будувати ракети, замість доріг.

Допанувалися. Багато людей гине, та ще загинуть, саме через те, що багато було оптимізму, він і досі нікуди не дівся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:13

  Zebra написав:
  somilitark написав:Так я нічого не зрозумів, ви радієте від того що зробили рашисти від Чернігова і інших умовних Буч?
Радієте коли всім погано?
Цікава ви людина, я гадав, що люди які пройшли випробування трохи розумнішають, а ви з власною купкою доларів скачете наче виграли хуліард, всі дурні, а ви красава, володар життя, а допоміг вам хуйло, може чекаєте на другий заход орків вже безпосередньо до Чернігова?!
Бо не все у них вийшло за перше коло?
Реально клініка :evil:

Саме такий оптимізм і віра в ненапад призвели до всього цього. Був тут один такий Denik, але кудись вітром здуло. Я хочу, щоб на гілці звучали реалістична картина, а не безглуздий оптимізм як по радіо, якого я наслухався, коли майде 2 тижні не було світла і мобільного зв'язку - там усе рахували скільки втрачає трільйонів грошей Росія від санкцій і як будуть платити нам репарації. Треба реально мислити. Експорт за один рік не перебудується, це валютна гілка, тому і закликаю усіх, скупайтеся баксами поки халява - курс прийде до 55 і це добре, бо платити ті зарплати і пенсії, за курсом 32 - не вийде вже.

Ще ніхто на цій гілці, не втратив грошей від моїх рекомендацій, я постійно казав, поки Путін при владі, не треба гратися з гривнею, а владі треба було будувати ракети, замість доріг.

Допанувалися. Багато людей гине, та ще загинуть, саме через те, що багато було оптимізму, він і досі нікуди не дівся.

Те що зараз відбувається ні у кого в голові не вкладається.
Це форс мажор, і хто його знає як все завершиться, якщо відкусять всього лише 100 ярдів з заблокованих раша резервів, то цілком можливо і курс 32 це задорого.
Що треба було будувати, а що ні це вже історія.
Моя думка, що ми стрибнули вище голови і дуже пристойно тримаємось.
Треба вірити в кращє, а не повзти на кладовище завчасно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:21

  somilitark написав:Те що зараз відбувається ні у кого в голові не вкладається.
Це форс мажор, і хто його знає як все завершиться, якщо відкусять всього лише 100 ярдів з заблокованих раша резервів, то цілком можливо і курс 32 це задорого.
Що треба було будувати, а що ні це вже історія.
Моя думка, що ми стрибнули вище голови і дуже пристойно тримаємось.
Треба вірити в кращє, а не повзти на кладовище завчасно)))

Заблоковані гроші Раші дивним чином через рік-два європейські суди розблокують. Скільки із заблокованих грошей прихвостней Януковича повернула Україна? Майже нуль. Був прямий саботаж з боку можновладців по поверненню цих коштів. Як легко усі посіпаки від ОПЗЖ виїхали з країни, навіть у військовий час. Втік Медведчук, уся зграя 5-ої колони. Даю вам прогноз - вони повернуться після перемоги у країну, створять нову партію "За мір" і наберуть чергову порцію зраднів до Верховної Ради, а влада буде їм знову підігравати, та ще й закриють очі на розблокування російських активів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:34

  denebola написав:Просто нагадаю, що згідно п.13 Постанови НБУ №18 від 24.02.2022 (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text
курс гривні до долара зафіксовано на весь період дії воєнного стану. Також нагадаю, що воєнний стан в СРСР було відмінено в 1948 році через три роки після закінчення війни.
Воєнний стан вводиться не тільки на час збройної агресії, але й у випадку загрози державної незалежності або цілісності України (Закон України Про правовий режим воєенного стану) Тобто навіть після підписання мирної угоди, якщо така буде, але без вирішення питань Криму та Донбасу загроза цілісності України не зникає і воєенний стан може бути продовжений.
Особисто моє судження, що нинішній офіційний курс дуже надовго.


Шмыгаль или кто-то из правительства в одном из интервью телемарафону говорил что после окончания войны будет режим чрезвычайного положения, а это более мягкий режим чем военный.
Alex2007
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