nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.
Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ. Система пишет такое. На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка. Это сейчас не возможно. Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.
Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.
Как решить задачу перевода денег в валюте?
Так что, сейчас можно переводить валюту с карты на карту? Например я себе из одного банка в другой?