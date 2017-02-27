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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9412941394149415
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 21:45

Alex2007 А потом еще ,что нибудь придумают типа этого https://blog.liga.net/user/vrtarasenko/article/43968
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:43

  nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.

Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.

Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

Зображення

Так что, сейчас можно переводить валюту с карты на карту? Например я себе из одного банка в другой?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:20

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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:41

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