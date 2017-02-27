nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.
Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ. Система пишет такое. На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка. Это сейчас не возможно. Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.
Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.
Как решить задачу перевода денег в валюте?
Так что, сейчас можно переводить валюту с карты на карту? Например я себе из одного банка в другой?
yulia956688 написав:Alex2007 Благодарю за развернутый ответ. Сегодня наблюдается массовый возврат людей в Киев. Нервные бегут покупать, на этом и выросли на 0.40 за день. Ближайшее время тренд сохранится. После будут продавать на покушать дешевле. Так это работает.
Интересно, а какой смысл нервным сейчас что-то покупать? Я бы вообще сейчас не светил наличие больших сумм, а менять мелкие смысла немного, что они там хотят сохранить) Вообще, если рассуждать логически, после победы сюда зайдёт тьма валюты на восстановление и нужно будет тьма гривны на все постройки, восстановление бизнеса и т.д., если фиксированный курс 29.ХХ снимут аж после победы, то дальше он сразу начнёт только укрепляться в сторону 25. Если фиксированный курс отменят ранее, тогда да, можем выйти тут за 30.
Alex2006 внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного. А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?
sundaytvgood написав:Alex2006 внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного. А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?
Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)
yulia956688 написав:Alex2007 Благодарю за развернутый ответ. Сегодня наблюдается массовый возврат людей в Киев. Нервные бегут покупать, на этом и выросли на 0.40 за день. Ближайшее время тренд сохранится. После будут продавать на покушать дешевле. Так это работает.
Интересно, а какой смысл нервным сейчас что-то покупать? Я бы вообще сейчас не светил наличие больших сумм, а менять мелкие смысла немного, что они там хотят сохранить) Вообще, если рассуждать логически, после победы сюда зайдёт тьма валюты на восстановление и нужно будет тьма гривны на все постройки, восстановление бизнеса и т.д., если фиксированный курс 29.ХХ снимут аж после победы, то дальше он сразу начнёт только укрепляться в сторону 25. Если фиксированный курс отменят ранее, тогда да, можем выйти тут за 30.
После победы, когда зайдет тьма валюты - курс могут специально уронить, так как для страны будет логичнее сжечь 10 млрд по 35-36 и закрыть все соцвыплаты, чем 20млод по 18..
sundaytvgood написав:Alex2006 внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного. А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?
Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)
Время идет, а Вы не меняетесь: все так же продолжаете нести бред... Как у вас совести хватает вообще появляться на этой ветке после того, как Вы всех убеждали сдавать валюту...