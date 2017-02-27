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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9413941494159416>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 21:45

Alex2007 А потом еще ,что нибудь придумают типа этого https://blog.liga.net/user/vrtarasenko/article/43968
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:43

  nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.

Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.

Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

Зображення

Так что, сейчас можно переводить валюту с карты на карту? Например я себе из одного банка в другой?
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:20

Запорожье, немного подросли
🇺🇸USD 32.20 32.50
🇪🇺EUR 35.70 36.30
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:41

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:58

  yulia956688 написав:Alex2007 Благодарю за развернутый ответ. Сегодня наблюдается массовый возврат людей в Киев. Нервные бегут покупать, на этом и выросли на 0.40 за день. Ближайшее время тренд сохранится. После будут продавать на покушать дешевле. Так это работает.

Интересно, а какой смысл нервным сейчас что-то покупать? Я бы вообще сейчас не светил наличие больших сумм, а менять мелкие смысла немного, что они там хотят сохранить) Вообще, если рассуждать логически, после победы сюда зайдёт тьма валюты на восстановление и нужно будет тьма гривны на все постройки, восстановление бизнеса и т.д., если фиксированный курс 29.ХХ снимут аж после победы, то дальше он сразу начнёт только укрепляться в сторону 25. Если фиксированный курс отменят ранее, тогда да, можем выйти тут за 30.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:16

Alex2006
внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного.
А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:28

  sundaytvgood написав:Alex2006
внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного.
А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?

Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:00

  Alex2006 написав:
  yulia956688 написав:Alex2007 Благодарю за развернутый ответ. Сегодня наблюдается массовый возврат людей в Киев. Нервные бегут покупать, на этом и выросли на 0.40 за день. Ближайшее время тренд сохранится. После будут продавать на покушать дешевле. Так это работает.

Интересно, а какой смысл нервным сейчас что-то покупать? Я бы вообще сейчас не светил наличие больших сумм, а менять мелкие смысла немного, что они там хотят сохранить) Вообще, если рассуждать логически, после победы сюда зайдёт тьма валюты на восстановление и нужно будет тьма гривны на все постройки, восстановление бизнеса и т.д., если фиксированный курс 29.ХХ снимут аж после победы, то дальше он сразу начнёт только укрепляться в сторону 25. Если фиксированный курс отменят ранее, тогда да, можем выйти тут за 30.

После победы, когда зайдет тьма валюты - курс могут специально уронить, так как для страны будет логичнее сжечь 10 млрд по 35-36 и закрыть все соцвыплаты, чем 20млод по 18..
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:22

  Alex2006 написав:
  sundaytvgood написав:Alex2006
внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного.
А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?

Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)

Время идет, а Вы не меняетесь: все так же продолжаете нести бред...
Как у вас совести хватает вообще появляться на этой ветке после того, как Вы всех убеждали сдавать валюту...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:23

Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/8/685431/
greenozon
 
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