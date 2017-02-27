Форма грантів для нас зараз набагато важливіша, оскільки дозволяє отримати швидкий доступ до ліквідності без збільшення обсягу боргу. Крім того, всі ми розуміємо, що після війни нам потрібно буде фінансування для відновлення країни. Тому для нас буде краще, якщо зараз ми отримуватимемо більше грантів, а не кредитів, аби ми могли виділяти більшу частину бюджету не на обслуговування боргу, а на відновлення України.
Будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, не будуть зайвими. Для цього треба буде провести велику юридичну роботу. Такі репарації відбуваються, по-перше, після перемоги, а, по-друге, за складною юридичною процедурою.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............08.04.2022.........11.04.2022 дата розрахунку.............07.04.2022..........08.04.2022 Євро................................31,9244...............31,7796...-0.45% Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0912).
Индекс доллара DXY в 15-00 99.92 (вчера 99.55) Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года, третий день подряд.