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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9414941594169417>
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:34

Нацбанк готується ослабити обмеження на обіг валюти

Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/685423/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:34

  Alex2006 написав:Долги простят...

Міністр фінансів Сергій Марченко:
Форма грантів для нас зараз набагато важливіша, оскільки дозволяє отримати швидкий доступ до ліквідності без збільшення обсягу боргу.
Крім того, всі ми розуміємо, що після війни нам потрібно буде фінансування для відновлення країни. Тому для нас буде краще, якщо зараз ми отримуватимемо більше грантів, а не кредитів, аби ми могли виділяти більшу частину бюджету не на обслуговування боргу, а на відновлення України.

https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_march ... kofin-3392

  Alex2006 написав:...деньги Рашки передадут нам

Голова НБУ Кирило Шевченко:
Будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, не будуть зайвими. Для цього треба буде провести велику юридичну роботу. Такі репарації відбуваються, по-перше, після перемоги, а, по-друге, за складною юридичною процедурою.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/685423/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ограничения снимают, а тем не менее во Львове пропали с обменников цифры на продажу... Взялись за черный рынок?

И доллар сегодня 32.20...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............08.04.2022.........11.04.2022
дата розрахунку.............07.04.2022..........08.04.2022
Євро................................31,9244...............31,7796...-0.45%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0912).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.92 (вчера 99.55)
Сегодня в очередной раз был обновлен максимум с мая 2020 года, третий день подряд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Usd index 100.135
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:47

цікава інфа...

*BLACK SEA SHIP INSURANCE NOW COSTS 10% OF HULL VALUE

це здається дофіга, ніт?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:49

  Danik написав:Usd index 100.135

до речі! цей індекс йде на 103, а потім на 110...

девал гривні і без форс-мажорного фактору - одностайно ес (((
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

це здається дофіга, ніт?

Дуже дофіга, буквально на днях читав щось схоже і там фігурували 5%, що вже було сильним ударом.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:52

  nighthawk5 написав:Дуже дофіга, буквально на днях читав щось схоже і там фігурували 5%, що вже було сильним ударом.

судячи з усього це через ті міни...

розмінування може зайняти місяці?

я до чого, навіть якщо завтра - все усе ОК, то імпорт через Одесу на 10% стане дорожче,
а експорт може сильно скоротитись...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:24

якщо взяти історичну вісь ординат, бували набагато більші мінімакси
от як виліземо за 120 - буде better new world :)

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