|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:42
https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350
Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів
Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5883
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1294 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30375
|26026664
|
|
|1493
|8121364
|
|
|7970
|22055959
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ