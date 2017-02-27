Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів
Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:55
кажуть злі людє, що в раїсе те саме...
ну, то ж панятно, що кріворізький юридичний, що пітерський по карманах шастальсткий вони того, одного поля строберіз
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