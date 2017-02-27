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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9414941594169417
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350
Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів

Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:55

  BIGor написав:https://forbes.ua/inside/kak-proizvoditelyam-popast-v-spisok-kriticheskogo-importa-i-dlya-kogo-eta-vozmozhnost-vse-eshche-zakryta-08042022-5350
Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів

Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.

кажуть злі людє, що в раїсе те саме...

ну, то ж панятно, що кріворізький юридичний, що пітерський по карманах шастальсткий вони того, одного поля строберіз :mrgreen:
change_pm
 
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