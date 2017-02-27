Підкажіть хто винен у подвійній конвертації? Пробував купити USDT через сервіс Mercuryo. У них можна платити в UAH по непоганому курсу. Але Монобанк скасовує транзакцію, бо іде подвійна конвертація UAH-USD-UAH. Вмикати таку конвертацію, нема сенсу, бо можна просто купувати через UAH-USD з меншими витратами. Mercuryo каже що винен банк, а банк каже що винен Mercuryo.
dimazah30 написав:Підкажіть хто винен у подвійній конвертації? Пробував купити USDT через сервіс Mercuryo. У них можна платити в UAH по непоганому курсу. Але Монобанк скасовує транзакцію, бо іде подвійна конвертація UAH-USD-UAH. Вмикати таку конвертацію, нема сенсу, бо можна просто купувати через UAH-USD з меншими витратами. Mercuryo каже що винен банк, а банк каже що винен Mercuryo.
ІМХО, завше винен Горох...
стіко разів сваривсі з їх підтримкою - я не я, і хата не моя... а ві хто мужчіна?
sundaytvgood написав:Alex2006 внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного. А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?
Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)
Время идет, а Вы не меняетесь: все так же продолжаете нести бред... Как у вас совести хватает вообще появляться на этой ветке после того, как Вы всех убеждали сдавать валюту...
А можно хоть одну цитату, где я «убеждал сдавать валюту»?) Аж интересно, может сможете откопать хоть одну такую) Все мои слова основаны на элементарном анализе и логике, что уже давно доказало свою правоту Ну и стандартные голословные обвинения в «бреде» даже комментировать некак. Правительству нет смысла выжидать 35, ведь если начнётся слив, то с 35 очень быстро падать, да и все равно большинство валюты будет продано напрямую НБУ.
Форма грантів для нас зараз набагато важливіша, оскільки дозволяє отримати швидкий доступ до ліквідності без збільшення обсягу боргу. Крім того, всі ми розуміємо, що після війни нам потрібно буде фінансування для відновлення країни. Тому для нас буде краще, якщо зараз ми отримуватимемо більше грантів, а не кредитів, аби ми могли виділяти більшу частину бюджету не на обслуговування боргу, а на відновлення України.
Будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, не будуть зайвими. Для цього треба буде провести велику юридичну роботу. Такі репарації відбуваються, по-перше, після перемоги, а, по-друге, за складною юридичною процедурою.