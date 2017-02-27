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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9415941694179418>
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://forbes.ua/inside/kak-proizvodit ... 42022-5350
Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів

Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 18:55

  BIGor написав:https://forbes.ua/inside/kak-proizvoditelyam-popast-v-spisok-kriticheskogo-importa-i-dlya-kogo-eta-vozmozhnost-vse-eshche-zakryta-08042022-5350
Українські компанії на межі виживання через заборони на імпорт. Як врятувати бізнес та отримати дозвіл на ввезення товарів

Цікава стаття. Адептам замороженого курсу 29 прочитати двічі.

кажуть злі людє, що в раїсе те саме...

ну, то ж панятно, що кріворізький юридичний, що пітерський по карманах шастальсткий вони того, одного поля строберіз :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:56

Підкажіть хто винен у подвійній конвертації?
Пробував купити USDT через сервіс Mercuryo. У них можна платити в UAH по непоганому курсу. Але Монобанк скасовує транзакцію, бо іде подвійна конвертація UAH-USD-UAH. Вмикати таку конвертацію, нема сенсу, бо можна просто купувати через UAH-USD з меншими витратами.
Mercuryo каже що винен банк, а банк каже що винен Mercuryo.
dimazah30
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:02

  dimazah30 написав:Підкажіть хто винен у подвійній конвертації?
Пробував купити USDT через сервіс Mercuryo. У них можна платити в UAH по непоганому курсу. Але Монобанк скасовує транзакцію, бо іде подвійна конвертація UAH-USD-UAH. Вмикати таку конвертацію, нема сенсу, бо можна просто купувати через UAH-USD з меншими витратами.
Mercuryo каже що винен банк, а банк каже що винен Mercuryo.

ІМХО, завше винен Горох...

стіко разів сваривсі з їх підтримкою - я не я, і хата не моя... а ві хто мужчіна?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а чем приват плох?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:09

  Олежан написав:а чем приват плох?

там нема гороха - то есть кишмишу)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 21:18

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
  sundaytvgood написав:Alex2006
внешние долги никто не прощал, а сколько новых набирается сейчас, вот на прививки зачем-то уже 3 займ взяли. При выезде 5 млнов населения, экономически активного.
А за так называемый ленд лиз платить? Или штаты за красивые глазки дают?

Долги простят, деньги Рашки передадут нам, как и кучу денег своих. В финансовом плане вообще переживать не стоит, насыпят дофига, как государства, так и частные фонды миллиардеров, главное чтобы не разворовали все. Ну а дальше острая необходимость гривны сделает своё. Вы что, думаете Украина платит за большинство техники, полученной от Запада? Зачем тогда Байден получает согласие бюджета США?)

Время идет, а Вы не меняетесь: все так же продолжаете нести бред...
Как у вас совести хватает вообще появляться на этой ветке после того, как Вы всех убеждали сдавать валюту...

А можно хоть одну цитату, где я «убеждал сдавать валюту»?) Аж интересно, может сможете откопать хоть одну такую) Все мои слова основаны на элементарном анализе и логике, что уже давно доказало свою правоту :) Ну и стандартные голословные обвинения в «бреде» даже комментировать некак.
Правительству нет смысла выжидать 35, ведь если начнётся слив, то с 35 очень быстро падать, да и все равно большинство валюты будет продано напрямую НБУ.
Alex2006
 
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  Igneus написав:
  Alex2006 написав:Долги простят...

Міністр фінансів Сергій Марченко:
Форма грантів для нас зараз набагато важливіша, оскільки дозволяє отримати швидкий доступ до ліквідності без збільшення обсягу боргу.
Крім того, всі ми розуміємо, що після війни нам потрібно буде фінансування для відновлення країни. Тому для нас буде краще, якщо зараз ми отримуватимемо більше грантів, а не кредитів, аби ми могли виділяти більшу частину бюджету не на обслуговування боргу, а на відновлення України.

https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_march ... kofin-3392

  Alex2006 написав:...деньги Рашки передадут нам

Голова НБУ Кирило Шевченко:
Будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, не будуть зайвими. Для цього треба буде провести велику юридичну роботу. Такі репарації відбуваються, по-перше, після перемоги, а, по-друге, за складною юридичною процедурою.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/685423/

США все смогут сделать быстро, не переживайте за них) мы все равно не будем успевать осваивать то, что нам будут насыпать, поэтому нам не нужен доступ сразу ко всем 200+ млрд.
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vitaliian
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vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
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