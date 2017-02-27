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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 кві, 2022 09:58
change_pm написав:
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати
та да, есть над чем думать... Может Европа примет их временно на работу на полгода.
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vitaliian
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:06
change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
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Alex2006
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:16
Alex2006 написав: change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит
. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
фантазер - она его назівала ))))
я скажу так - мі будемо в ЕС після війни, і з цього треба будувати всі прогнози...
Так ось Макс побудував фабрику під Берліном:
- нам це не світить, тому що нема кваліфікованої робочої сили,
- навіть, якщо б і світило, який сенс працювати тут за 1 тис йоро, якщо у німців наприклад 2-3 тисчі,
- який сенс працювати тутай, коли треба мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію, а у поляків треба лише 20 років стажу...
ну і так далі, і так далі...
а так то фантазії - то добре, без надії, як жити?
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change_pm
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Додано: Суб 09 кві, 2022 10:27
change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%
!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Вот то-то и оно: крупный бизнес как стоял -- так и стоит, а работа "появилась". -- там добрая половина (а может и больше) "временно безработные". Кто-то понятное дело на всяких Антоновах/Азов-сталях работал -- тут пичалька, увы, но многие себе работу вполне найдут.
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