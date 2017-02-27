change_pm написав:vitaliian тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни... не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
change_pm написав:vitaliian тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни... не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
фантазер - она его назівала ))))
я скажу так - мі будемо в ЕС після війни, і з цього треба будувати всі прогнози...
Так ось Макс побудував фабрику під Берліном: - нам це не світить, тому що нема кваліфікованої робочої сили, - навіть, якщо б і світило, який сенс працювати тут за 1 тис йоро, якщо у німців наприклад 2-3 тисчі, - який сенс працювати тутай, коли треба мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію, а у поляків треба лише 20 років стажу...
change_pm написав:vitaliian тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни... не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Вот то-то и оно: крупный бизнес как стоял -- так и стоит, а работа "появилась". -- там добрая половина (а может и больше) "временно безработные". Кто-то понятное дело на всяких Антоновах/Азов-сталях работал -- тут пичалька, увы, но многие себе работу вполне найдут.
change_pm написав:vitaliian тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни... не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
Пока не закончились военные действия все разговоры о будущих бизнесах,новых заводах и прочих ивестициях просто бессмысленны...
Привіт з фронту! Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану. Але! Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини) Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде? Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!! А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
п.с. І, щоб 2 рази не вставати... А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?)) (хоч лінія фронту має 100500км)
change_pm написав:vitaliian тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни... не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
Уйти из Рашки не значит прийти к нам. Там они сидели, потому что был большой рынок сбыта. Строительный бум будет, так как восстанавливать нужно мама не горюй. А вот инвестиции в нашу промышленность... разве что в сх. переработку.
Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
При переводе на универсалку комиссии не будет.
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