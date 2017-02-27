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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9415941694179418
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:58

  change_pm написав:не всі ж зможуть будувати / відбудовувати
та да, есть над чем думать... Может Европа примет их временно на работу на полгода.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:06

  change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!

Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:16

  Alex2006 написав:
  change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!

Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.

фантазер - она его назівала ))))

я скажу так - мі будемо в ЕС після війни, і з цього треба будувати всі прогнози...

Так ось Макс побудував фабрику під Берліном:
- нам це не світить, тому що нема кваліфікованої робочої сили,
- навіть, якщо б і світило, який сенс працювати тут за 1 тис йоро, якщо у німців наприклад 2-3 тисчі,
- який сенс працювати тутай, коли треба мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію, а у поляків треба лише 20 років стажу...

ну і так далі, і так далі...

а так то фантазії - то добре, без надії, як жити?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:27

  change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!

Вот то-то и оно: крупный бизнес как стоял -- так и стоит, а работа "появилась". -- там добрая половина (а может и больше) "временно безработные". Кто-то понятное дело на всяких Антоновах/Азов-сталях работал -- тут пичалька, увы, но многие себе работу вполне найдут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:33

  Alex2006 написав:
  change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!

Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.


Пока не закончились военные действия все разговоры о будущих бизнесах,новых заводах и прочих ивестициях просто бессмысленны...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:37

  vitaliian написав:
  change_pm написав:не всі ж зможуть будувати / відбудовувати
та да, есть над чем думать... Может Европа примет их временно на работу на полгода.


Может и приймет, а пока в той же Польше уменьшили миниум почасовой оплаты.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 11:53

Кому війна, а кому....©

Привіт з фронту!
Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану.
Але!
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)
Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!!
А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!

п.с.
І, щоб 2 рази не вставати...
А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?))
(хоч лінія фронту має 100500км) ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:15

  Alex2006 написав:
  change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!

ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!

Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.

Уйти из Рашки не значит прийти к нам.
Там они сидели, потому что был большой рынок сбыта.
Строительный бум будет, так как восстанавливать нужно мама не горюй. А вот инвестиции в нашу промышленность... разве что в сх. переработку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:23

  Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?

При переводе на универсалку комиссии не будет.

Если цель - доступность у жены денег с вашей карты для выплат, то ещё есть варианты:
1) загнать данные вашей карты в Google Pay/Apple Pay жене и использовать смартфон с NFC. Снятие нала в магазинах на кассах.
2) загнать данные вашей карты в Masterpass и использовать любой смартфон. Снятие нала в магазинах Сильпо/Фора через их приложения на кассах.
3) выпустить доп. карту к своей карте на имя жены через https://carddesign.privatbank.ua/
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