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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9416941794189419
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:23

  Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?

При переводе на универсалку комиссии не будет.

Если цель - доступность у жены денег с вашей карты для выплат, то ещё есть варианты:
1) загнать данные вашей карты в Google Pay/Apple Pay жене и использовать смартфон с NFC. Снятие нала в магазинах на кассах.
2) загнать данные вашей карты в Masterpass и использовать любой смартфон. Снятие нала в магазинах Сильпо/Фора через их приложения на кассах.
3) выпустить доп. карту к своей карте на имя жены через https://carddesign.privatbank.ua/
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:44

  Успіх написав:Привіт з фронту!
А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?))


І Вам привіт! Сидіть тихо, ми добре розуміємо, де Ви :wink:
Скажіть одним словом, наші просуваються, відступають чи на місці на тому шматку фронту :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:51

  fler написав:
  Успіх написав:Привіт з фронту!
А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?))


І Вам привіт! Сидіть тихо, ми добре розуміємо, де Ви :wink:
Скажіть одним словом, наші просуваються, відступають чи на місці на тому шматку фронту :roll:

Ізраїльска розвідка сьогодні кажуть, що на Донбасі наші закріпились добряче по всьому фронту і точно НЕ ВІДСТУПАЮТЬ!
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 кві, 2022 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 12:53

Держкомпанії в умовах війни – чому новий законопроект є шкідливим, і як зробити правильно

Минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 7176, який має назву "Щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки".

Новий законопроєкт пропонує звільняти членів наглядових рад, які не зможуть бути на засіданнях особисто. Чому це ставить під загрозу реформу корпоративного управління?


Дивно, що по суті єдиною потенційною загрозою національній безпеці України у сфері економіки виявилося… місце, за ким проводять засідання члени наглядової ради держкомпаній та держбанків.
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/9/685479/

Потенційна загроза від такого закону зрозуміла – це чудова основа для того, щоби "знести" всі надбання у важкій реформі держпідприємств після Революції Гідності, включаючи незалежні наглядові ради, а потім встановити ручне управління. Таке, яке було до 2015 року.

Більше того – якщо під патріотичними гаслами "злетить" один шкідливий законопроєкт, то завтра можуть злетіти й інші – наприклад, можна знести систему державних закупівель через ProZorro або незалежність НБУ. Багато що можна списати на війну.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ramzes4 написав:
  Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?

При переводе на универсалку комиссии не будет.

Если цель - доступность у жены денег с вашей карты для выплат, то ещё есть варианты:
1) загнать данные вашей карты в Google Pay/Apple Pay жене и использовать смартфон с NFC. Снятие нала в магазинах на кассах.
2) загнать данные вашей карты в Masterpass и использовать любой смартфон. Снятие нала в магазинах Сильпо/Фора через их приложения на кассах.
3) выпустить доп. карту к своей карте на имя жены через https://carddesign.privatbank.ua/
4. Доступ дружині до моб.приват24 - зможе знімати в банкоматах привата по куар
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:11

  Успіх написав:Привіт з фронту!
Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану.
Але!
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)
Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!!
А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!

п.с.
І, щоб 2 рази не вставати...
А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?))
(хоч лінія фронту має 100500км) ;)

Если переведете на универсальную, то без комиссии , но снять с неё нал сейчас 0.5 процента , если нужно ей снять, оптимальный вариант закинуть на карту для выплат там берёт тоже 0.5 от суммы но максимум 25 гривен (закидывание суммы выше 5000 будет стоить стабильно 25 гривен) , а снятие с карты для выплат без комиссии.
Гурман
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