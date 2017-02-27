Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
При переводе на универсалку комиссии не будет.
Если цель - доступность у жены денег с вашей карты для выплат, то ещё есть варианты: 1) загнать данные вашей карты в Google Pay/Apple Pay жене и использовать смартфон с NFC. Снятие нала в магазинах на кассах. 2) загнать данные вашей карты в Masterpass и использовать любой смартфон. Снятие нала в магазинах Сильпо/Фора через их приложения на кассах. 3) выпустить доп. карту к своей карте на имя жены через https://carddesign.privatbank.ua/
Потенційна загроза від такого закону зрозуміла – це чудова основа для того, щоби "знести" всі надбання у важкій реформі держпідприємств після Революції Гідності, включаючи незалежні наглядові ради, а потім встановити ручне управління. Таке, яке було до 2015 року.
Більше того – якщо під патріотичними гаслами "злетить" один шкідливий законопроєкт, то завтра можуть злетіти й інші – наприклад, можна знести систему державних закупівель через ProZorro або незалежність НБУ. Багато що можна списати на війну.
Успіх написав:Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
При переводе на универсалку комиссии не будет.
Если цель - доступность у жены денег с вашей карты для выплат, то ещё есть варианты: 1) загнать данные вашей карты в Google Pay/Apple Pay жене и использовать смартфон с NFC. Снятие нала в магазинах на кассах. 2) загнать данные вашей карты в Masterpass и использовать любой смартфон. Снятие нала в магазинах Сильпо/Фора через их приложения на кассах. 3) выпустить доп. карту к своей карте на имя жены через https://carddesign.privatbank.ua/
4. Доступ дружині до моб.приват24 - зможе знімати в банкоматах привата по куар
Успіх написав:Привіт з фронту! Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану. Але! Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини) Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде? Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!! А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
п.с. І, щоб 2 рази не вставати... А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?)) (хоч лінія фронту має 100500км)
Если переведете на универсальную, то без комиссии , но снять с неё нал сейчас 0.5 процента , если нужно ей снять, оптимальный вариант закинуть на карту для выплат там берёт тоже 0.5 от суммы но максимум 25 гривен (закидывание суммы выше 5000 будет стоить стабильно 25 гривен) , а снятие с карты для выплат без комиссии.
А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
Це приватний Банк з державною часткою 49%
А це відколи? Наскільки я памятаю, 100 відсотків належить державі. А то що "зійшов на пси" і бере комісію з чого тільки може- це факт. Раніше при продажі (та й купівлі) валюти був комерційний курс, суттєво нижчий поточного міжбанку, але комісію за послуги продажу не брали. Десь рік тому додатково до "нагріванні" на комерц.курсі почали брати як і інші банки комісійні ще + 0,25% (відсоток по памяті). Скажу більше - навіть за переказ на підтримку армії в НБУ свої 3грн з платіжки отримують, хоч добре памятаю, що писали на рекламі при вході в меню "переказ без комісій".
Alex2006 написав:США все смогут сделать быстро, не переживайте за них) мы все равно не будем успевать осваивать то, что нам будут насыпать, поэтому нам не нужен доступ сразу ко всем 200+ млрд.
1) У меня две профессии и обе они не для слабонервных, так что мне ex officio нельзя переживать. 2) Тем более, я не переживаю за то, что загибается и другая сверхдержава 20-го века на печатании своей валюты, в том числе, для остального мира, что ограничивает ее возможности по реализации национальной монетарной политики. 3) Насыпать даром они могут крохи, а остальное, если дадут, с возвратом и под проценты, поскольку им самим нужны финансовые ресурсы для решения социальных и инфраструктурных проблем (два плана Байдена). 4) За репарации даже и не думайте, поскольку там не столько сложная юридическая процедура, сколько полное ее отсутствие. Кстати, в 1917 году большевики отказались платить по царским долгам, но еще до истечения 100-летнего срока с дня их воцарения их наследников принудили это сделать.