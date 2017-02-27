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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9417941894199420
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 14:52

  Успіх написав:Привіт з фронту!
Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану.
Але!
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)
Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде?
Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!!
А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!

п.с.
І, щоб 2 рази не вставати...
А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?))
(хоч лінія фронту має 100500км) ;)


Привет ,Привет .....Герой первой линии )))
Про "нулевую " писать не буду ....что я знаю ,,,,?

Рад Вас..... и всех читать .
Хорошо , что есть форум и что почитать .
Еще раз хочу поблагодарить Пролоджи ,Сибарита , Ветика , Искателя , Эдварда и многих других(Извините кого не упомянул ) с сообщениями по теме .Еще раз хочу ПОДЧЕРКНУТЬ , что у нас очень хорошая , боевая , способная и патриотичная молодежь .
Все будет УКРАИНА !
Наилучшие пожелания ВСЕМ Здоровья и Удачи .
....думаю , что следующая неделя будет очень трудной .
...пиз....рез будет конкретный .

С Уважением , семинарист Холява .
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:11

Ехххххх, ну от що тут скажеш?

Хех))
Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але...
Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн :D
Тож я передумав на свою абанківську картку кидати)))
Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))


Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!

А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю)))
Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 кві, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Еще раз хочу ПОДЧЕРКНУТЬ , что у нас очень хорошая , боевая , способная и патриотичная молодежь .

Привіт))
Саме так!
  холява написав:...думаю , что следующая неделя будет очень трудной

Ви - думаєте, а я - вже знаю ;)

Вперед до перемоги!
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс долара буде заморожений до кінця війни https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/9/685490/
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі.
За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.
"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку.
Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", — заявив Ніколайчук.

Ціни, звичайно, не заморозяться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:23

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:36

  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)
Думаю, Херсон звільнять самі росіяни!
Краще скажіть що там на Донбасі очікується?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:44

  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:46

  asti написав:
  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)
Думаю, Херсон звільнять самі росіяни!
Краще скажіть що там на Донбасі очікується?

Не в курсі за Донбас
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 15:47

  greenozon написав:
  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби :)

Ну, ще до трофеїв треба дійти))
Але, вже мабуть, скоро...
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  #<1 ... 9417941894199420
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