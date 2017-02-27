Успіх написав:Привіт з фронту! Вчора, ввечері, всім нам дали на картку зарплату і + премію, ту що тепер дають військовим під час воєнного стану. Але! Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини) Чи, якщо переказувати на її "універсалку", то комісії не буде? Але, наприклад, з а-банк - можна переказувати на БУДЬ-ЯКУ картку іншого банку - і комісії НУЛЬ!!! А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
п.с. І, щоб 2 рази не вставати... А можна мені писати, на якій саме я лінії фронту є? Тобто там 1ша, 2га, 3тя... - чи це кримінал/злив найціннішої інфи?)) (хоч лінія фронту має 100500км)
Привет ,Привет .....Герой первой линии ))) Про "нулевую " писать не буду ....что я знаю ,,,,?
Рад Вас..... и всех читать . Хорошо , что есть форум и что почитать . Еще раз хочу поблагодарить Пролоджи ,Сибарита , Ветика , Искателя , Эдварда и многих других(Извините кого не упомянул ) с сообщениями по теме .Еще раз хочу ПОДЧЕРКНУТЬ , что у нас очень хорошая , боевая , способная и патриотичная молодежь . Все будет УКРАИНА ! Наилучшие пожелания ВСЕМ Здоровья и Удачи . ....думаю , что следующая неделя будет очень трудной . ...пиз....рез будет конкретный .
Хех)) Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але... Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн Тож я передумав на свою абанківську картку кидати))) Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))
Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!
А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю))) Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 09 кві, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі. За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану. "А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", — заявив Ніколайчук.