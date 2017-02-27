Премьер Словакии заявил, что его страна будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС.
Словакия не только потребует ускоренного вступления Украины в ЕС, но и готова предоставить команду реформаторов. Кроме того, словаки готовы помочь Украине ремонтировать военную технику и экспортировать пшеницу по железной дороге.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Вы хотя бы сами с источником, на который ссылаетесь, внимательно и в полном объеме ознакомились:
So, given that three permanent members of the Security Council – Russia, China and the UK – all likely benefit from the Continuing State argument, Ukraine’s hopes of removing Russia from the Security Council appear doomed.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Во первых война ещё не закончилась...О том, что она начнётся кстати, я писал ещё до НГ на ветке КРЖН. Мир в труху? Это вряд-ли. Все начнут воевать со всеми и всем что у них есть? А если серьёзно, то рашку в итоге принудят к окончательной капитуляции и лишат её ядерного потенциала. Надеюсь кто это сделает можно догадаться...