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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9418941994209421
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:02

  Успіх написав:Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ
а банк это суркисы, почитайте где они и что с ними сделают когда они вернутся. Имхо банка стремная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:05

Премьер Словакии заявил, что его страна будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС.

Словакия не только потребует ускоренного вступления Украины в ЕС, но и готова предоставить команду реформаторов.
Кроме того, словаки готовы помочь Украине ремонтировать военную технику и экспортировать пшеницу по железной дороге.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:20

  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:34

  Igneus написав:
  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?

Рашу виключать зі складу СБ ООН
https://www.kcl.ac.uk/ukraine-invasion- ... ty-council
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  roberto dark написав:Вы это серьёзно?
Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.

Ирак был побежден с военной точки зрения.
Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить.
А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sinbad777 написав:отправит весь мир в труху

У генералів є діти і онуки. Закінчуйте писати дурниці
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:51

  Ukrainian написав:
  Igneus написав:
  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?

Рашу виключать зі складу СБ ООН
https://www.kcl.ac.uk/ukraine-invasion- ... ty-council

Вы хотя бы сами с источником, на который ссылаетесь, внимательно и в полном объеме ознакомились:
So, given that three permanent members of the Security Council – Russia, China and the UK – all likely benefit from the Continuing State argument, Ukraine’s hopes of removing Russia from the Security Council appear doomed.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:52

  Sinbad777 написав:
  roberto dark написав:Вы это серьёзно?
Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.

Ирак был побежден с военной точки зрения.
Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить.
А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.

Во первых война ещё не закончилась...О том, что она начнётся кстати, я писал ещё до НГ на ветке КРЖН. Мир в труху? Это вряд-ли. Все начнут воевать со всеми и всем что у них есть? :?
А если серьёзно, то рашку в итоге принудят к окончательной капитуляции и лишат её ядерного потенциала. Надеюсь кто это сделает можно догадаться...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:52

Успіх
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)

Робіть переказ по IBAN ("Платежі" - "За реквізитами"). Тоді комісія фіксовані 3 грн. IBAN картки можна дізнатись в додатку.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:53

  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


Друже, на відміну від свінособак, наша армія не має прив'язки до свят чи якійсь пам'ятних дат

головне не темпи визволення , перемога з найменшими втратами і в технікі і в ос,
а також серед мирного населення (день/другий +/- ролі не має)

чекаєм не тільки на визволення, але кожного з вас чекають вдома
prodigy
 
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  #<1 ... 9418941994209421
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