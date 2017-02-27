Премьер Словакии заявил, что его страна будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС.
Словакия не только потребует ускоренного вступления Украины в ЕС, но и готова предоставить команду реформаторов. Кроме того, словаки готовы помочь Украине ремонтировать военную технику и экспортировать пшеницу по железной дороге.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Вы хотя бы сами с источником, на который ссылаетесь, внимательно и в полном объеме ознакомились:
So, given that three permanent members of the Security Council – Russia, China and the UK – all likely benefit from the Continuing State argument, Ukraine’s hopes of removing Russia from the Security Council appear doomed.
roberto dark написав:Вы это серьёзно? Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.
Ирак был побежден с военной точки зрения. Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить. А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Во первых война ещё не закончилась...О том, что она начнётся кстати, я писал ещё до НГ на ветке КРЖН. Мир в труху? Это вряд-ли. Все начнут воевать со всеми и всем что у них есть? А если серьёзно, то рашку в итоге принудят к окончательной капитуляции и лишат её ядерного потенциала. Надеюсь кто это сделает можно догадаться...Вопрос только как скоро? Но те, кто на это способны, просчитывают свои военные действия НАМНОГО лучше рашистских пиджаков.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 кві, 2022 17:55, всього редагувалось 2 разів.