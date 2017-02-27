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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9419942094219422>
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:02

  Успіх написав:Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ
а банк это суркисы, почитайте где они и что с ними сделают когда они вернутся. Имхо банка стремная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:05

Премьер Словакии заявил, что его страна будет настаивать на скорейшем вступлении Украины в ЕС.

Словакия не только потребует ускоренного вступления Украины в ЕС, но и готова предоставить команду реформаторов.
Кроме того, словаки готовы помочь Украине ремонтировать военную технику и экспортировать пшеницу по железной дороге.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:20

  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:34

  Igneus написав:
  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?

Рашу виключать зі складу СБ ООН
https://www.kcl.ac.uk/ukraine-invasion- ... ty-council
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  roberto dark написав:Вы это серьёзно?
Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.

Ирак был побежден с военной точки зрения.
Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить.
А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sinbad777 написав:отправит весь мир в труху

У генералів є діти і онуки. Закінчуйте писати дурниці
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:51

  Ukrainian написав:
  Igneus написав:
  roberto dark написав:Компенсационная комиссия была учреждена резолюциями СБ ООН весной 1991 года...

Вы это серьезно, учитывая состав СБ ООН и необходимость при принятии его решений (кроме процедурных) 9 голосов "за" из 15, включая единогласие всех его постоянных членов?

Рашу виключать зі складу СБ ООН
https://www.kcl.ac.uk/ukraine-invasion- ... ty-council

Вы хотя бы сами с источником, на который ссылаетесь, внимательно и в полном объеме ознакомились:
So, given that three permanent members of the Security Council – Russia, China and the UK – all likely benefit from the Continuing State argument, Ukraine’s hopes of removing Russia from the Security Council appear doomed.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:52

  Sinbad777 написав:
  roberto dark написав:Вы это серьёзно?
Ирак 30 лет платил Кувейту за разрушения, а рашка не будет что-ли? Полагаю всё решится довольно быстро и суммы будут нааамного выше.

Ирак был побежден с военной точки зрения.
Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить.
А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.

Во первых война ещё не закончилась...О том, что она начнётся кстати, я писал ещё до НГ на ветке КРЖН. Мир в труху? Это вряд-ли. Все начнут воевать со всеми и всем что у них есть? :?
А если серьёзно, то рашку в итоге принудят к окончательной капитуляции и лишат её ядерного потенциала. Надеюсь кто это сделает можно догадаться...Вопрос только как скоро? Но те, кто на это способны, просчитывают свои военные действия НАМНОГО лучше рашистских пиджаков.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 09 кві, 2022 17:55, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:52

Успіх
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)

Робіть переказ по IBAN ("Платежі" - "За реквізитами"). Тоді комісія фіксовані 3 грн. IBAN картки можна дізнатись в додатку.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:53

  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


Друже, на відміну від свінособак, наша армія не має прив'язки до свят чи якійсь пам'ятних дат

головне не темпи визволення , перемога з найменшими втратами і в технікі і в ос,
а також серед мирного населення (день/другий +/- ролі не має)

чекаєм не тільки на визволення, але кожного з вас чекають вдома
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