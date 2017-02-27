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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 кві, 2022 18:31
Ukrainian
Я думаю что несколько месяцев назад и в войну немногие верили. "Весь мир в труху" это популярный оборот, ядерной зимы не будет скорее всего. Но то, что Пу может отдать приказ на применение боеголовки "средней тяжести", очень вероятно.
Он ведь и на войну пошел, потому что сам слишком высоко поднял ставки в ультиматумах.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 18:56
vitaliian написав: Успіх написав:
Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ
а банк это суркисы, почитайте где они и что с ними сделают когда они вернутся. Имхо банка стремная.
Але!
Але колись (та й зараз +/-) нормальні відсоткові ставки по депо і переказ БЕЗ КОМІСІЇ НА БУДЬ-ЯКІ КАРТКИ, БУДЬ-ЯКИХ БАНКІВ!!!
Я вже багато років з ними і задоволений👍
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:15
Успіх написав:
Хех))
Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але...
Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн
Тож я передумав на свою абанківську картку кидати)))
Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))
Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!
А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю)))
Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Це пиздец .... людині написали як робити .... але він не шукає легких шляхів
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:16
dimazah30 написав:Успіх
Але виявляється, що сучий приват - бере комісію, якщо навіть переказувати теж на приватівську іншу картку "для виплат"(дружини)
Робіть переказ по IBAN ("Платежі" - "За реквізитами"). Тоді комісія фіксовані 3 грн. IBAN картки можна дізнатись в додатку.
Вже змінили цю комісію наче
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:17
Успіх написав:
Хех))
Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але...
Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн
Тож я передумав на свою абанківську картку кидати)))
Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))
Тягніть на Моню, а з Моні на зелену А-Банку з якої відкриваєте депозит і ще бонус дають за таку схему у вигляді кешбеку.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:21
change_pm написав: Alex2006 написав: change_pm написав:vitaliian
тобто 41% наразі безробітні... хоча є й покращення за 2 тижні з 53%!
ось реально, % безробітних буде високим навіть після війни...
не всі ж зможуть будувати / відбудовувати?!
Что помешает им заниматься тем же, что они делали до войны? Когда польются инвестиции, бизнес тоже будет заходить. Украина создала бренд, все будут считать престижным открыть тут бизнес. Например, Маск вполне может построить тут завод Теслы, да и все, кто закрыл заводы в Рашке, точно так же лучше в Украине построит
. Так что, будет инвестиционный бум, который создаст кучу рабочих мест. Нужно только победить, не потеряв Донбасс и Крым, а дальше уже все будет хорошо.
фантазер - она его назівала ))))
я скажу так - мі будемо в ЕС після війни, і з цього треба будувати всі прогнози...
Так ось Макс побудував фабрику під Берліном:
- нам це не світить, тому що нема кваліфікованої робочої сили,
- навіть, якщо б і світило, який сенс працювати тут за 1 тис йоро, якщо у німців наприклад 2-3 тисчі,
- який сенс працювати тутай, коли треба мати 35 років стажу, щоб отримати пенсію, а у поляків треба лише 20 років стажу...
ну і так далі, і так далі...
а так то фантазії - то добре, без надії, як жити?
Это не фантазии, а обычный анализ ситуации. При заходе многих западных компаний усилится конкуренция на рынке труда и зарплаты повысятся. Не забывайте, что 3к евро в Германии после налогов и вычета аренды и коммуналки будет уже меньше, чем 1к евро тут
так что, не верю в прогноз миграции людей. И не забывайте про патриотизм, столько жертв было, чтобы люди просто бросили страну? Вот то-то же. Кстати, чисто за сегодня:
❗️Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Варшаве на глобальной акции по сбору средств Stand Up for Ukraine удалось собрать 10,1 млрд евро.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:23
Дефляція буде, та й вже йде, по причині відсутності у людей грошей через відсторонення від роботи.
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:31
Долярчик сфотай свій ДТК на АК
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:33
Успіх написав:
А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю)))
Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Бачив у Запоріжжі,як в приватбанк бійці з ТРО заходили зі зброєю,ніхто їм нічого не казав,а навпаки охоронець запросив пройти без черги
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Додано: Суб 09 кві, 2022 19:34
Sinbad777 написав:
Ирак был побежден с военной точки зрения.
Россия увы не Ирак, здесь такое возможно при смене их текущей верхушки. И если придет на смену лояльная и либеральная к Западу. Пока в это сложно поверить.
А их нынешняя скорее отправит весь мир в труху, чем репарации.
Як кажуть, срать захочуть - штани знімуть. Захочуть, щоб послабили нафто-газове ембарго, будуть виплачувати процент з нафтодоларів в якості репарацій Україні.
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