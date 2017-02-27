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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9420942194229423
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:45

Почему евро подупало по отношению к доллару?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:48

  Investor_K написав:Почему евро подупало по отношению к доллару?

ФРС ставки підвищила, темпи викупу бондів скорочує, боряться з інфляцією, індекс долара росте.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  greenozon написав:
  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби :)

Ну, ще до трофеїв треба дійти))
Але, вже мабуть, скоро...
Відрізайте вухо, потім як засушити можна почепити як намисто
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:29

  L написав:
  2daphne написав:
  Успіх написав:Привіт з фронту!

А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!

Це приватний Банк з державною часткою 49%

А це відколи? Наскільки я памятаю, 100 відсотків належить державі.
А то що "зійшов на пси" і бере комісію з чого тільки може- це факт. Раніше при продажі (та й купівлі) валюти був комерційний курс, суттєво нижчий поточного міжбанку, але комісію за послуги продажу не брали. Десь рік тому додатково до "нагріванні" на комерц.курсі почали брати як і інші банки комісійні ще + 0,25% (відсоток по памяті).
Скажу більше - навіть за переказ на підтримку армії в НБУ свої 3грн з платіжки отримують, хоч добре памятаю, що писали на рекламі при вході в меню "переказ без комісій".

брешуть
Ат КБ Приватбанк- це акціонерне товариство.
Статут https://static.privatbank.ua/files/stat ... atbank.pdf
Є приватні акціонери https://static.privatbank.ua/files/afil_ru.pdf
Н і ще суди йдуть та Беня не припиняє ,а скоріше продовжує битися за бегемота. 8)
2daphne
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:55

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 кві, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:00

  ROLF написав:
  Успіх написав:Хех))
Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але...
Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн :D
Тож я передумав на свою абанківську картку кидати)))
Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))


Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!

А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю)))
Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))

Це пиздец .... людині написали як робити .... але він не шукає легких шляхів

А ты уверен что то что написали - верно?
Vadim_
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