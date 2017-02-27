А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
Це приватний Банк з державною часткою 49%
А це відколи? Наскільки я памятаю, 100 відсотків належить державі. А то що "зійшов на пси" і бере комісію з чого тільки може- це факт. Раніше при продажі (та й купівлі) валюти був комерційний курс, суттєво нижчий поточного міжбанку, але комісію за послуги продажу не брали. Десь рік тому додатково до "нагріванні" на комерц.курсі почали брати як і інші банки комісійні ще + 0,25% (відсоток по памяті). Скажу більше - навіть за переказ на підтримку армії в НБУ свої 3грн з платіжки отримують, хоч добре памятаю, що писали на рекламі при вході в меню "переказ без комісій".
Успіх написав:Хех)) Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але... Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн Тож я передумав на свою абанківську картку кидати))) Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))
Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!
А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю))) Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Це пиздец .... людині написали як робити .... але він не шукає легких шляхів