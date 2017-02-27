А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!
Це приватний Банк з державною часткою 49%
А це відколи? Наскільки я памятаю, 100 відсотків належить державі. А то що "зійшов на пси" і бере комісію з чого тільки може- це факт. Раніше при продажі (та й купівлі) валюти був комерційний курс, суттєво нижчий поточного міжбанку, але комісію за послуги продажу не брали. Десь рік тому додатково до "нагріванні" на комерц.курсі почали брати як і інші банки комісійні ще + 0,25% (відсоток по памяті). Скажу більше - навіть за переказ на підтримку армії в НБУ свої 3грн з платіжки отримують, хоч добре памятаю, що писали на рекламі при вході в меню "переказ без комісій".
Успіх написав:Хех)) Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але... Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн Тож я передумав на свою абанківську картку кидати))) Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))
Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!
А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю))) Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))
Це пиздец .... людині написали як робити .... але він не шукає легких шляхів
Дефляція буде, та й вже йде, по причині відсутності у людей грошей через відсторонення від роботи.
Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.
phantom_systems написав:Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.
Монетарні агрегати у співвідношенні до ЗВР більше впливають на курс гривні. У нас інфляція не монетарного типу, і дефляція виходить також.
Дефляція буде, та й вже йде, по причині відсутності у людей грошей через відсторонення від роботи.
Точно йде?
Інфляція на споживчому ринку в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 4,5%, з початку року – 7,6%. Базова інфляція в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 3,8%, з початку року – 4,9%. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/04/30.pdf