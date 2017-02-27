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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9420942194229423
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:45

Почему евро подупало по отношению к доллару?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 19:48

  Investor_K написав:Почему евро подупало по отношению к доллару?

ФРС ставки підвищила, темпи викупу бондів скорочує, боряться з інфляцією, індекс долара росте.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:
  greenozon написав:
  Успіх написав:Ну що, панове - робимо ставки))
Херсон ЗСУ звільнять від ворога ще до Великодня, чи до кінця цього місяця? ;)


а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби :)

Ну, ще до трофеїв треба дійти))
Але, вже мабуть, скоро...
Відрізайте вухо, потім як засушити можна почепити як намисто
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:29

  L написав:
  2daphne написав:
  Успіх написав:Привіт з фронту!

А тут - майже, чи вже зовсім(?) державний банк приват... і ще й воєнна зарплата .. - а вони ще й тут намагаються РУБАТИ БАБЛО!

Це приватний Банк з державною часткою 49%

А це відколи? Наскільки я памятаю, 100 відсотків належить державі.
А то що "зійшов на пси" і бере комісію з чого тільки може- це факт. Раніше при продажі (та й купівлі) валюти був комерційний курс, суттєво нижчий поточного міжбанку, але комісію за послуги продажу не брали. Десь рік тому додатково до "нагріванні" на комерц.курсі почали брати як і інші банки комісійні ще + 0,25% (відсоток по памяті).
Скажу більше - навіть за переказ на підтримку армії в НБУ свої 3грн з платіжки отримують, хоч добре памятаю, що писали на рекламі при вході в меню "переказ без комісій".

брешуть
Ат КБ Приватбанк- це акціонерне товариство.
Статут https://static.privatbank.ua/files/stat ... atbank.pdf
Є приватні акціонери https://static.privatbank.ua/files/afil_ru.pdf
Н і ще суди йдуть та Беня не припиняє ,а скоріше продовжує битися за бегемота. 8)
2daphne
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:55

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 09 кві, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:00

  ROLF написав:
  Успіх написав:Хех))
Щойно думаю перекину на свою абанківську картку - думав, що теж максимально 25грн з будь-якої суми, але...
Але виявляється, що пропускає максимально лише 29 999грн, а головне, що комісія 150грн :D
Тож я передумав на свою абанківську картку кидати)))
Але, треба подумати - так як в а-банці є стовпці під 10-9%, які можу поповнити -то вийду в плюс вже з другого місяця))


Але ж сучари - на кожнім кроці збираються підбрити! І то з кого? З своїх же ЗСУ!

А потім мені ще й розказують хлопці-солдати, що я у воєнний стан/час у відділення банку не можу зайти зі зброєю)))
Та я і з гранатами, чи з РПГ можу зайти - і мені нікуя не буде, а от начальство трошки спітніє...)))

Це пиздец .... людині написали як робити .... але він не шукає легких шляхів

...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 10 кві, 2022 08:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 21:45

  Mirax написав:
  Ой+ написав:Курс долара буде заморожений до кінця війни https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/9/685490/
Ціни, звичайно, не заморозяться.

Дефляція буде, та й вже йде, по причині відсутності у людей грошей через відсторонення від роботи.

Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 22:09

  phantom_systems написав:Если за март монетарная база грн на 4% выросла, а за три месяца этого года НБУ потратил больше ЗВР на поддержку грн, чем за весь 2021, это не похоже на дефляцию. Пока что прокатывает за счёт забугорной помощи, на которую НБУ выкупил большую часть мартовских ОВГЗ, но так долго продолжаться не может. По итогам этого года ожидается падение экспорта в 2 раза.

Монетарні агрегати у співвідношенні до ЗВР більше впливають на курс гривні. У нас інфляція не монетарного типу, і дефляція виходить також.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 04:46

  Mirax написав:
  Ой+ написав:Курс долара буде заморожений до кінця війни https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/9/685490/
Ціни, звичайно, не заморозяться.

Дефляція буде, та й вже йде, по причині відсутності у людей грошей через відсторонення від роботи.

Точно йде?
Інфляція на споживчому ринку в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 4,5%, з початку року – 7,6%. Базова інфляція в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 3,8%, з початку року – 4,9%. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/04/30.pdf
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:23

  Ой+ написав:Точно йде?
Інфляція на споживчому ринку в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 4,5%, з початку року – 7,6%. Базова інфляція в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 3,8%, з початку року – 4,9%. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/04/30.pdf

За окремими позиціями та власними спостереженнями так точно. Ціни базарні на відбірну продукцію: яблука до вибору до кольору 5-8 грн, картопля одна до одної здорова смачнюща 5 грн, пора (та що цибуля-часник) 25 грн, мед справжній 110 грн/кг ще й цукерку дорогу продавчиня дала за те, що купив, чи за гарні очі, не знаю :D О, добре що нагадали, треба буде піти ще взяти, смак сподобався. :P
Сік березовий 13 грн, минулого року в цю пору 15 грн, ікра коропа свіжа 150 грн/КГ! :shock:
І це весною, у передновок, в період найбільшого дефіциту плодово-овочевої продукції. Коли ще таке було?
Mirax
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