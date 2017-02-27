Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов блок счетов был фактически гарантирован