Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна". Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов блок счетов был фактически гарантирован
Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Конца света не случилось. Опять.
Не пойму, ты радуешься войне? С мозгом всё ок?
потому и не поймешь... слишком много меседжей из специфических русскоязычных пабликов ретранслируешь.