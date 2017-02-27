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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9422942394249425>
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 09:47

  Mirax написав:
  Investor_K написав:Почему евро подупало по отношению к доллару?

ФРС ставки підвищила, темпи викупу бондів скорочує, боряться з інфляцією, індекс долара росте.
€ нещодавно трохи виріс на наївних європейських сподіваннях на результати стамбульских перемовин і "відведень".
тож зараз €/$ закономірно падає далі, до реальної деескалації поруч з єврозоною.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 10:09

Запорожье
🇺🇸USD 32.40 32.70
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я говорил, так скоро доберутся до «лишних» денег на счетах, разрешив тратить только на зсу.

Зображення
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 10:53

Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"

И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:00

  Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"

И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев

Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:03

  WallNutPen написав:
  Вкладчик1234 написав:Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"

И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев

Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598

Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"

И раньше за 400к без документов блок счетов был фактически гарантирован
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:21

Captain Obvious, "а шо такое?"

:twisted: "как щас помню..." :
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:28

  Вкладчик1234 написав:Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"

И раньше за 400к без документов блок счетов был фактически гарантирован

Извините не понял применительно к чему вы "шатун" написали - думал о действиях банков а вы похоже конкретного "писателя" имели в виду
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:49

  flysoulfly написав:Captain Obvious, "а шо такое?"

:twisted: "как щас помню..." :
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.



Не пойму, ты радуешься войне?
С мозгом всё ок?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:00

  Captain Obvious написав:
  flysoulfly написав:Captain Obvious, "а шо такое?"

:twisted: "как щас помню..." :
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.



Не пойму, ты радуешься войне?
С мозгом всё ок?
потому и не поймешь...
слишком много меседжей из специфических русскоязычных пабликов ретранслируешь.

война восемь лет идет.
не поймет он...

Крапка ©
flysoulfly
 
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