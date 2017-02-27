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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9422942394249425
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:10

  WallNutPen написав:
  Вкладчик1234 написав:Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"

И раньше за 400к без документов блок счетов был фактически гарантирован

Извините не понял применительно к чему вы "шатун" написали - думал о действиях банков а вы похоже конкретного "писателя" имели в виду

Не слежу за творчеством "конкретного писателя", но тот конкретный пост со скрином - явный "шатун" :)
Вкладчик1234
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