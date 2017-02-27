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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 кві, 2022 12:10
WallNutPen написав: Вкладчик1234 написав:
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов
блок счетов был фактически гарантирован
Извините не понял применительно к чему вы "шатун" написали - думал о действиях банков а вы похоже конкретного "писателя" имели в виду
Не слежу за творчеством "конкретного писателя", но тот конкретный пост со скрином - явный "шатун"
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