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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 кві, 2022 10:09
Запорожье
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🇪🇺EUR 35.70 36.20
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Додано: Нед 10 кві, 2022 10:53
Captain Obvious, это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:00
Вкладчик1234 написав:Captain Obvious,
это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
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WallNutPen
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:03
WallNutPen написав: Вкладчик1234 написав:Captain Obvious,
это какая-то попытка "шатуна".
Уже несколько лет мониторинг банков "задаёт вопросики" от 150к грн и более, в зависимости от профиля клиента. И в 99% случаев счета замораживались "до выяснения"
И это могли быть даже не обязательно наличные - а просто переводы, зачисления, снятия и т.п. "без очевидного экономического смысла", и ещё сотня критериев
Тут не совсем "шатун" просто приняли изменения в закон о финмоне отдельно выделив там возможность приема от физлица налом сумм больше 400000 грн. Только эти операции. На безнал это как бы не распространяется. При этом банки обязаны принять деньги и не любить физлица мозги об источнике их происхождения. Но при этом деньги замораживаются до конца войны. В общем такой способ засветить выкопанное из под груши для тех кто переживает что война уже на пороге его дома. С цитатами закона неделю назад немного писали об этом в ветке Пумба viewtopic.php?p=5419598#p5419598
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов
блок счетов был фактически гарантирован
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 10 кві, 2022 11:28
Вкладчик1234 написав:
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов
блок счетов был фактически гарантирован
Извините не понял применительно к чему вы "шатун" написали - думал о действиях банков а вы похоже конкретного "писателя" имели в виду
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WallNutPen
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Додано: Нед 10 кві, 2022 12:10
WallNutPen написав: Вкладчик1234 написав:
Правильно. По сути изменение и уточнение старых правил мониторинга. А подаётся как "караул, грабють!"
И раньше за 400к без документов
блок счетов был фактически гарантирован
Извините не понял применительно к чему вы "шатун" написали - думал о действиях банков а вы похоже конкретного "писателя" имели в виду
Не слежу за творчеством "конкретного писателя", но тот конкретный пост со скрином - явный "шатун"
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 10 кві, 2022 16:14
Faceless написав: Успіх написав: greenozon написав:
а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби
Ну, ще до трофеїв треба дійти))
Але, вже мабуть, скоро...
Відрізайте вухо, потім як засушити можна почепити як намисто
Намысто - то все фигня. А вот два раба по разнарядке лучше не ждать, а взять в плен-пользование самостоятельно. Страну надо как-то восстанавливать, да и в кавалирке ремонт опять же...
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antey1969
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Додано: Нед 10 кві, 2022 16:58
antey1969 написав:
Намысто - то все фигня. А вот два раба по разнарядке лучше не ждать, а взять в плен-пользование самостоятельно. Страну надо как-то восстанавливать, да и в кавалирке ремонт опять же...
А, взагалі, то хлопці налаштовані лише в крайніх випадках брати в полон...
Ну що ж - ще день-два-три... і їдемо їх мочити...
Тому - все має бути Україна!
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Успіх
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:45
antey1969 написав: Faceless написав: Успіх написав:
[quote="5420587:greenozon"]
а що солдат Успіх бере в якості трофеїв від вбитих москаляків?
надіюсь не зуби
Ну, ще до трофеїв треба дійти))
Але, вже мабуть, скоро...
Відрізайте вухо, потім як засушити можна почепити як намисто
Намысто - то все фигня. А вот два раба по разнарядке лучше не ждать, а взять в плен-пользование самостоятельно. Страну надо как-то восстанавливать, да и в кавалирке ремонт опять же...[/quote]
Ви б довірили таким якісь роботи й тим паче інструменти? Максимум, ями копати. Так їх ще й годувати типу треба, а вихлопу ж - навіть їжу не відпрацюють. Краще вже на важкі роботи в державних масштабах зганяти
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Faceless
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:51
Faceless
Какая еще еда?
Их организмы давно работают на водке
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antey1969
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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