Додано: Нед 10 кві, 2022 19:14

Зашел первый раз с начала большой войны)

Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))

Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет, да и на вижу смысла, не говорите что не предупреждал.

Ничего не покупал, ничего не продавал, разве только кое какие ордера по акциям исполнились, но самые сладкие возможности по акциям упустил, так как был немного занят и не на связи в конце февраля-начале марта))

Деньги с ОВДП немного обождав разместил в военные облигации.



Напишу на всякий случай, может не сразу потрут - существует определенная вероятность применения ЯО против Польши или Турции, с дурацкими оправданиями, это не мы это Штаты, или это провокация, или это случайно и т.д. Есть большая вероятность что НАТО не отреагирует на это оперативно, в результате прийдется собирать новый блок.

В таких условиях когда рушатся союзы и создаются новые что можно сказать о курсе гривны? он будет колебаться но в далеком будущем все будет хорошо))

По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный, если в этот срок не сможем/не обеспечим достаточно сил чтобы освободить юг (включая Марик), война может перейти в очень долгосрочную с крайне неприятными для гражданского общества сепаратными переговорами. В результате половину переговорщиков расстреляют, вторую повесят, власть снесут, это самый негативный сценарий для гривны.



Официально: был перехват оркам было приказано собрать яйца в корзину и 15-16.03 штурмовать Сумы, они зассали))))) Всем удач, згинуть наші вороженьки як трава на солнці...