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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9422942394249425
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:14

Зашел первый раз с начала большой войны)
Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))
Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет, да и на вижу смысла, не говорите что не предупреждал.
Ничего не покупал, ничего не продавал, разве только кое какие ордера по акциям исполнились, но самые сладкие возможности по акциям упустил, так как был немного занят и не на связи в конце февраля-начале марта))
Деньги с ОВДП немного обождав разместил в военные облигации.

Напишу на всякий случай, может не сразу потрут - существует определенная вероятность применения ЯО против Польши или Турции, с дурацкими оправданиями, это не мы это Штаты, или это провокация, или это случайно и т.д. Есть большая вероятность что НАТО не отреагирует на это оперативно, в результате прийдется собирать новый блок.
В таких условиях когда рушатся союзы и создаются новые что можно сказать о курсе гривны? он будет колебаться но в далеком будущем все будет хорошо))
По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный, если в этот срок не сможем/не обеспечим достаточно сил чтобы освободить юг (включая Марик), война может перейти в очень долгосрочную с крайне неприятными для гражданского общества сепаратными переговорами. В результате половину переговорщиков расстреляют, вторую повесят, власть снесут, это самый негативный сценарий для гривны.

Официально: был перехват оркам было приказано собрать яйца в корзину и 15-16.03 штурмовать Сумы, они зассали))))) Всем удач, згинуть наші вороженьки як трава на солнці...
viy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 20:11

Все буде Україна!

  viy написав:Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))

Ага, тобто я спамлю?
  viy написав:Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет

Ну раз дехто в Сумах, ще й в теробороні, а "рішаючий південний фронт", то...
  viy написав:По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный

...то я б закрив би пельку на місці "декого" і не гавкав на того, хто в ЗСУ на "рішаючому фронті"!

Можете ображатись, але давайте не будемо вчити життя тих, хто за два кроки до передку, а за декілька днів - то і за пів кроку буде до нього...

ДумайТЕ!©

п.с.
Ніколи б не подумав, що в реальності таке буде... що на фразу - "З окопу пишеш?" - буду відповідати - "Так, а ти?"
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