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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:12
vitaliian написав:
ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%.
Это пожестче чем в 90-е
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