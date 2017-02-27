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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9421942294239424
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%.
Это пожестче чем в 90-е
Investor_K
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