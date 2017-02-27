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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9421942294239424
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:ВВП Украины, по прогнозу банка, сократится на 45%, доля бедного населения вырастет до 70%.
Это пожестче чем в 90-е
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:55

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 32.40 32.70
🇪🇺EUR 35.70 36.20

просели
Запорожье
🇺🇸USD 32.20 32.50
🇪🇺EUR 35.70 36.20
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:57

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования дважды, во вторник и в пятницу. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.539 млрд. грн. (неделей ранее 6.095 млрд. грн.)
Похоже, банковская система стабилизировалась.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы еще увеличилась.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 8.978 млрд. грн. (неделей ранее 18.112 млрд. грн.)

Облигации на этой неделе НБУ не покупал.

Тендерные сертификаты не размещались, в обороте их нет.

Т.о. НБУ не только не проводил всю неделю эмиссию, но и изъял из оборота 9.517 млрд. грн, (неделей ранее 24.207 млрд. грн,)

Расходы казначейства превысили доходы на 37.505 млрд. грн. (неделей ранее 5.791 млрд. грн.)
Такого порядка цифры мы уже видели ранее. Расходы неравномерны.

Переток наличных в банки немного ускорился. Всего за неделю было инкассировано 2.817 млрд. грн. (неделей ранее было обналичено 1.696 млрд. грн.)

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ...11.50........5,50
Продал – 222.45.....90.39
Продажа валюты сократилась. Объемы интервенций постепенно уменьшались всю неделю на фоне увеличения клиентского предложеня. Тут еще рынок сам не справляется, но и тут проявляется стремление к равновесию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.04.2022..........12.04.2022
дата розрахунку.............08.04.2022...........11.04.2022
Євро................................31,7796................31,8952...+0.36%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0903 (в пятницу 1.0863).

Индекс доллара DXY в 15-00 99.87 (в пятницу 99.92)
Чуть отскочили после 3 дней непрерывного роста.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:30

  2daphne написав: брешуть
Ат КБ Приватбанк- це акціонерне товариство.
Статут https://static.privatbank.ua/files/stat ... atbank.pdf
Є приватні акціонери https://static.privatbank.ua/files/afil_ru.pdf
Н і ще суди йдуть та Беня не припиняє ,а скоріше продовжує битися за бегемота. 8)

За Вашим посиланням якраз навпаки - власник 100% держава, а афілійовані - це не власники, а навпаки власність.
Щодо Бені - за нього банк працював як годинник, а тепер елементарної відповіді отримати неможливо, думаєм міняти цього бегемота на щось краще. От на що - питання?
L
 
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